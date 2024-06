Brent – Aufwärtsdynamik läßt nach

Der Ölpreis hat seit Monatsbeginn deutlich angezogen und pendelte in den zurückliegenden Tagen in einer engen Range zwischen 84,70 USD und 86,20 USD. Die anhaltenden geopolitischen Spannungen und die weiterhin bestehenden Förderkürzungen der OPEC+-Staaten stützten den Ölpreis zuletzt. Der Ausblick auf eine Lockerung der Förderkürzungen und auf eine gedämpfte globale Nachfrage könnten eine nachhaltige Kurserholung jedoch bremsen.

Der Ölpreis wird von Angebot und Nachfrage bestimmt. Die schwache Konjunktur in Europa und ein moderates Wachstum in China sorgen dafür, dass die globale Nachfrage möglicherweise schwächer wächst als noch vor einigen Monaten angenommen. Dies geht aus der Mai-Studie der internationalen Energieagentur (IEA) hervor. Um einen deutlichen Kursrückgang des Ölpreises zu verhindern haben die OPEC+ Staaten bereits vor Monaten die Förderung gekürzt. Die Rechnung ging auf. Auf ihrem letzten Treffen Anfang Juni wurde beschlossen die Förderkürzung bis ins Jahr 2025 zu verlängern. Dies gab dem Ölpreis entsprechend Auftrieb. Dieser könnte jedoch in den kommenden Monaten nachlassen, denn die OPEC+ Staaten deuteten an, möglicherweise bereits im vierten Quartal 2024 den Ölhahn leicht aufzudrehen. Die geopolitische Lage als auch die OPEC+ Politik dürften den Kurs des Ölpreises in den kommenen Monaten weiterhin bestimmen. Größere Schwankungen sind nicht ausgeschlossen.

Chart: Brent Crude Oil Future



Widerstandsmarken: 86,20/91,20/96,70 USD

Unterstützungsmarken: 77,20/81,80/84,70 USD

Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil bewegt sich seit November 2022 in einer Bandbreite zwischen 72 USD und 96,83 USD. Von Ende September 2023 bis Dezember 2023 sank die Notierung von der oberen Begrenzung der Range auf 73,26 USD. Nach einer kurzen Stabilisierung drehte der Ölpreis nach oben und hangelte sich bei teils starken Rücksetzern bis auf 91,20 USD. Es folgte erneut eine Konsolidierung bis 77,20 USD. Der Ausbruch aus dem Bollinger Band währte jedoch nicht lang. Anfang Juni übernahmen die Bullen wieder das Zepter und der kurzfristige MACD-Indikator drehte nach Norden. Seit einigen Handelstagen pendelt der Ölpreis zwischen 84,70 und 86,20 USD. Der Ausbruch aus der Range könnte den mittelfristigen Kurs bestimmen. Auf der Oberseite eröffnet sich Potenzial bis zum Aprilhoch von 91,20 USD. Sinkt der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil unter 84,70 USD droht eine Korrektur bis 81,80 USD. Ein Ausbruch aus dem langfristigen Seitwärtstrend ist derweil nicht in Sicht.

Brent Crude Oil Future in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 27.06.2023 – 26.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Refinitiv

Brent Crude Oil Future in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 27.06.2019 – 26.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Refinitiv

Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Preises für ein Barrel Brent Crude Oil teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Ölpreis die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Indexzertifikate auf den Ölpreis nehmen an der Kursbewegung des jeweiligen Öl-Futures teil. Im STOXX® Europe Oil & Gas Index sind die größten notierten europäischen Ölkonzerne enthalten. Dazu zählen BP, ENI, Repsol und TotalEnergies. Es drohen jedoch (hohe) Verluste, wenn der Index oder der Öl-Future die falsche Richtung einschlägt.

Tradingmöglichkeiten

