Martin bespricht heute folgende Werte: Schott Pharma, Hornbach, Mutares, Aurubis, Wacker Chemie, Zalando, Siemens, BlackRock, Boeing, First Solar, Citi und JPMorgan.

Nach der ersten Runde der Wahlen in Frankreich machte sich im frühen Handel Erleichterung breit. Doch die Gewinnen können bislang teilweise nicht gehalten werden.

In einigen Bereichen des Marktes zeigt auch die große Debatte der Präsidentschafts-Kandidaten Biden und Trump Effekte. So standen am Freitag Solar-Werte deutlich unter Druck. Martin erklärt, was es damit auf sich hat.

Boeing versucht derweil wieder Herr über die Produktion zu werden und kauft Spirit AeroSystems zurück. Mutares kauft ebenfalls dazu und stemmt die bislang größte Übernahme dieses Jahres. Den Investoren gefällt der Deal und die Aktie legt zu.