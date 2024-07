Gewinne Mitnahmen an der Wall Street | Warten auf Tesla Auslieferungszahlen

Der heutige Dienstag ist Zeugnis von Gewinnmitnahmen auf breiterer Front an den US Börsen. Die unterbrochene Handelswoche hat eine Menge zu bieten, Konjunkturdaten, Zahlen aus dem US Automobilsektor, Zahlen zu den offenen Stellen und am Ende der Woche noch die Non Farm Payrolls.

Die Erwartungen an die US Notenbank sind mit zwei Zinssenkungen, eine im September und eine im Dezember im Markt sichtbar.

Sollte der Arbeitsmarkt am Freitag und die Anträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend besser ausfallen als erwartet, wäre die Zinssekungshoffnung dahin. Doch genau die braucht mehr und mehr der preissensitive US Konsument. Damit er das tut, was er am besten kann - kaufen.





