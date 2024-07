Raus aus dem MSCI World Index und rein in Schwellenländer? | ETFs | Börse Stuttgart

Direkt zum Video auf YouTube

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video: In diesem Video sprechen Cornelia Frey (Senior Communication Manager, Boerse Stuttgart Group) und Jürgen Dietrich (Boerse Stuttgart Group) über die positive Börsenstimmung im ersten Halbjahr, trotz Rezessionserwartungen. Sie diskutieren über die Beliebtheit breit gestreuter ETFs und Sparpläne, die Entwicklung von Anleihen-ETFs mit kurzen Laufzeiten und die starke Performance der USA. Zudem betrachten sie auch die Herausforderungen und Chancen in den Emerging Markets, insbesondere in Indien.



Timestamps:

00:00 ► Positive Stimmung und Trends am ETF-Markt im ersten Halbjahr

01:52 ► Beliebtheit von breit gestreuten ETFs und Sparplänen

02:21 ► Nachfrage nach Anleihen-ETFs mit kurzen Laufzeiten lässt nach

03:15 ► Interesse an Diversifizierung in Emerging Markets

05:38 ► Herausforderungen und Vorteile von ETFs für Investitionen in Emerging Markets

09:00 ► Ausblick auf das zweite Börsenhalbjahr



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 02. Juli 2024 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.