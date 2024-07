Südzucker hat im ersten Geschäftsquartal einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet, wie das im SDax gelistete Unternehmen mitteilte. Das lag insbesondere an höheren Kosten sowie niedrigeren Preisen im Zuckergeschäft, wie das Unternehmen am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Aber auch die Ergebnisse der Biosprittochter Cropenergies gingen wegen sinkender Preise bei Ethanol sowie Lebens- und Futtermitteln zurück.

Kennzahl Gemeldet Vorjahr Umsatz 2,55 Mrd. EUR 2,52 Mrd. EUR Ebitda 230 Mio. EUR 356 Mio. EUR Ebit 155 Mio. EUR 282 Mio. EUR Gewinn 94 Mio. EUR 198 Mio. EUR

Südzucker hatte bereits im Vorfeld vor deutlich sinkenden Gewinnen im ersten Quartal gewarnt, die nun vorgelegten Zahlen lagen unter den Erwartungen der Analysten. An diesem Mittwoch hatte der Zuckerkonzern zudem auch für das zweite Quartal weitere Rückgänge angekündigt und dabei bereits die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 bestätigt.

Die Südzucker-Aktie liegt nach gut einer Stunde Handel mit über 3,4 Prozent im Minus bei 13,17 Euro. Sie liegt damit am Ende des SDax.