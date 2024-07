Platin – Hybridfahrzeuge als Katalysator

Der Platinpreis zieht an. Einem Bericht der Financial Times zufolge stiegen die Anlagen in Platin-ETFs im zurückliegenden Quartal um 444.000 Unzen. Hintergrund sind Spekulationen auf eine steigende Nachfrage nach Hybridfahrzeugen.

Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ist in zahlreichen Regionen zuletzt deutlich gesunken. Die Nachfrage nach Verbrenner und vor allem Hydridfahrzeugen blieb derweil stabil oder legte sogar zu. Platin und Palladium werden für die Herstellung von Katalysatoren genutzt. Eine steigende Nachfrage nach Fahrzeugen mit Katalysator, stützt somit die Notierung für Platin. Zudem deutet sich eine Normalisierung der Platinlieferungen aus Russland an. Dies könnte dem World Platinum Investment Council zufolge im Jahresverlauf erneut zu einem Angebotsdefizit in Platin führen. Dennoch bestehen stets Rückschlagrisiken. Eine anhaltend schwache Konjunktur kann die Nachfrage nach Platin und damit den Platinpreis belasten.

Chart: Feinunze Platin



Widerstandsmarken: 1.017,50/1.091,20/1.136 USD

Unterstützungsmarken: 832,50/846,50/898,20/940,80/972,00/994,75/ USD

Der Kurs für eine Feinunze Platin befindet sich seit Anfang November 2022 in einen Seitwärtstrend zwischen 832,50 und 1.136 USD. Nach einer volatilen Aufwärtsbewegung drehte der Preis des Edelmetalls im Mai 2023 nach Süden und korrigierte bis November 2023 auf 846,50. Seither geht es bei zeitweise extrem volatilen Bewegungen wieder nach oben. Aktuell hält sich das Edelmetall auf Höhe der 50%-Retracementlinie bei 994,75 USD. Gelingt der Ausbruch über die nächste Hürde bei 1.017,50 USD eröffnet sich die Chance auf eine Aufwärtsbewegung bis zum jüngsten Hoch von 1.091,20 USD. Rücksetzer bis zur Kreuzunterstützung bei 972 USD würden das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Kippt der Platinkurs jedoch unter diese Marke, droht die Stimmung zu kippen und eine Konsolidierung bis 940,80 USD zu starten.

Feinunze Platin in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2022 – 15.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Feinunze Platin in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 16.07.2019 – 15.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Platinpreises teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf Platin für Spekulationen, dass sich der Platinpreis aufwärts entwickelt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Knock-Out Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag Feinunze Platin HD2HF1 1,76 805,5217 805,5217 5,09 Open End Feinunze Platin HD0M1E 1,10 879,6535 879,6535 8,45 Open End Feinunze Platin HD3D32 0,84 908,1848 908,1848 10,64 Open End Feinunze Platin HD6G28 0,28 971,8462 971,8462 31,54 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.07.2024; 14:50 Uhr

Tradingmöglichkeiten

Turbo Bear Open End auf Platin für Spekulationen, dass sich der Platinpreis abwärts entwickelt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Knock-Out Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag Feinunze Platin HR7F4V 1,85 1189,1292 1189,1292 -5,05 Open End Feinunze Platin HD5T0K 0,91 1.085,5375 1.085,5375 -10,50 Open End Feinunze Platin HD71HL 0,46 1.035,0561 1.035,0561 -21,24 Open End Feinunze Platin HD7270 0,33 1.020,0461 1.020,0461 -30,45 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.07.20243; 14:55 Uhr

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.07.20243; 14:55 Uhr