Sektor unter Druck: Nordex-Aktie gibt nach

Am Montag verzeichneten Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien deutliche Kursverluste. Besonders betroffen war die Windkraftbranche. So fielen die Papiere von Nordex zeitweise um mehr als fünf Prozent. Der Grund dafür liegt in den rückläufigen Auftragseingängen des Anlagenbauers im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch konnten die Aktien im Juli zuvor einen Wertzuwachs von bis zu 19 Prozent verzeichnen.

Von April bis Ende Juni seien Aufträge mit einer Gesamtleistung von knapp 1,3 Gigawatt verzeichnet worden, teilte Nordex mit. Das ist ein Minus von über ein Fünftel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Citigroup-Analyst Vivek Midha bewertete die Auftragszahlen allerdings als besser als befürchtet. Das Kurs-Minus reduzierte sich zuletzt auf 2,2 Prozent. Der Experte betonte, von Nordex habe es schon die Andeutung eines lahmen zweiten Quartals gegeben. Er rechnet im zweiten Halbjahr wieder mit Besserung.

Allgemein hieß es, litten die Werte aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien am Montag auch unter zunehmender Unsicherheit rund um die Klima- und Energiepolitik in den USA. Nach dem Attentat auf Donald Trump gelten die Chancen des Ex-Präsidenten auf einen erneuten Wahlerfolg als gestiegen. Um die US-Wirtschaft zu fördern, will Trump seinen Fokus stärker auf fossile Energieträger als auf saubere Energiequellen legen.

Dies trübte das Stimmungsbild im ganzen Sektor. Entsprechend fielen auch Aktien vieler anderer europäischer Unternehmen, die ihr Geld mit Erneuerbaren Energien verdienen. Im Dax ging es für die Gamesa-Mutter Siemens Energy und den Energiekonzern RWE jeweils um etwa 1,8 Prozent bergab. In Kopenhagen sank der Kurs des Nordex-Wettbewerbers Vestas. (´mit Material von dpa-AFX)