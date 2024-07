Trading-Chance Euro Stoxx 50: Die Bullen stehen kurz vor dem Scheitern

Werbung

Der Euro Stoxx 50 steht bereits mit anderthalb Beinen über der Klippe in Form einer seit April laufenden Toppbildung. Und der seit Wochenbeginn laufende Kursabstieg bringt den Index immer näher an den charttechnischen Abgrund: Eine Trading-Chance Short.

Es hätte sein können, dass man sich nach dem politischen Beben in Form der Europawahl schnell beruhigt. Es hätte sein können, dass der Euro Stoxx 50 auch von dem Umschichtungen heraus aus den Hightech-Giganten profitiert. Es hätte, vielleicht, sein können, dass die bisher einlaufenden Ergebnisse des ersten Halbjahres besser ausfallen. Aber nichts davor passiert bislang. Was dazu führt, dass den Bullen der Boden unter den Füßen heiß wird und der Euro Stoxx 50 kurz davor steht, ein breit angelegtes Topp zu vollenden.

Jetzt kommen die problematischen Monate – die Abwärts-Chancen steigen

Rein von der Saisonalität her stehen mit dem August und dem September tendenziell schwächere Monate an. Der Grund liegt grundsätzlich darin, dass die üblichen, großen Erwartungen an eine Verbesserung der Lage dann lange genug von der Realität enttäuscht wurden, dass die Optimisten die Waffen strecken. Und um auf 2025 zu hoffen, ist es im Sommer noch zu früh, daher pflegen die Aufwärtswenden dann erst im Herbst zu kommen. Das muss keinesfalls immer so ablaufen, aber:

Der Chart zeigt sehr klar, dass die Optimisten in diesem Jahr nicht nur zahlreich, sondern auch höchst aktiv waren. Der Euro Stoxx 50 legte im ersten Quartal massiv zu, bevor er dann aber in eine volatile Seitwärtsbewegung überging. Eine Seitwärtsspanne, aus der er sich zwar mehrfach nach oben zu befreien versuchte. Aber die Nachrichtenlage lieferte dafür zu magere Argumente, zumal eben viele längst investiert waren. Und das könnte sich jetzt rächen.

Befreiungsversuche stoßen auffallend schnell auf erneute Abgaben

Die Europawahl auf der einen und das Ausbleiben der erhofften Nachfragebelebung in vielen Branchen auf der anderen Seite bringen die Käufe ins Stocken. Und es fällt auf, dass man zwar immer wieder versuchte, den Euro Stoxx 50 von der entscheidenden Supportzone 4.820/4.888 Punkte zu lösen, die Aufwärtsimpulse aber immer zügiger auf Abgabedruck stoßen und „verhungern“, so wie auch aktuell. Ein solches Chartbild nimmt den Bullen den Mut, befeuert aber die Motivation des bärischen Lagers, das jetzt wieder kurz vor dem Erfolg stünde.

Quelle: marketmaker pp4

Zwar sollte man sich nicht zu sicher sein, dass der aktuelle Abwärtsimpuls der ist, der den Durchbruch nach unten bringt, es kann jederzeit zu weiteren Versuchen kommen, den europäischen Leitindex doch noch nach oben hinaus zu tragen. Aber zwei Tage vor einer Abrechnung an der Terminbörse nichts von den Bullen zu sehen zu bekommen, ist auffällig. Gut möglich also, dass der Rallyeversuch in der zweiten Hälfte der Vorwoche der vorerst letzte war. Möglich genug, um sich bereits jetzt einen Short-Trade zu überlegen.

Ein Short-Trade setzt auf die Vollendung des Topps

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Short ein Knock Out-Zertifikat mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Dieses Short-Zertifikat hat einen Basispreis und Knockout-Level bei 5.716,12 Punkten, woraus sich aktuell ein Hebel von 6,06 errechnet. Den Stop Loss platzieren wir, bezogen auf den Index, bei 5.145 Punkten. Dieser Stop Loss entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 5,65 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf den Euro Stoxx 50 lautet HS52LP.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 5.052 Punkte, 5.083 Punkte, 5.122 Punkte

Unterstützungen: 4.888 Punkte, 4.820 Punkte, 4.701 Punkte, 4.593 Punkte

Knock-Out Zertifikat Short auf den Euro Stoxx 50 Index

Basiswert Euro Stoxx 50 WKN HS52LP ISIN DE000HS52LP8 Basispreis 5.716,12 Punkte K.O.-Schwelle 5.716,12 Punkte Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 6,06 Stop Loss Zertifikat 5,65 Euro

