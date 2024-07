Dax-Widerstand: 18.750 18.900 Dax-Unterstützung: 18.200 18.000

Dax-Rückblick:

Der Dax tendiert heute Morgen deutlich schwächer und setzt damit die negativen US-Vorgaben um. Zeitweise fiel der Index unter die kurzfristig relevante Unterstützung um 18.200 Punkte. Nennenswerte Gegenwehr der Käuferseite gab es am Vormittag nicht.

Dax-Ausblick:

Ein Blick auf den unten stehenden Tageschart zeigt, dass mit der heutigen Performance nun endlich mal die bärische Konsolidierungsformation im Tageschart gen Süden hin aufgelöst werden könnte.

Sollte am Nachmittag kein eindrucksvolles Comeback der Käuferseite inklusive Rebound zurück über 18.450 Punkte gelingen, dürfte in der kommenden Handelswoche der Bereich 17.800 bis 17.950 Punkte in den Fokus der Händler rücken. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Quelle: Tradingview

