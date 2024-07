Drei Fragen an Bernecker 26.07.2024

Alphabet überzeugt wieder durch seine Werbeeinnahmen. Doch schafft das Unternehmen auch den Sprung ins KI-Geschäft?

Alphabet hat mit seiner Tochter Google und einer Klientel um 2,6 Milliarden Usern das natürliche Ziel, KI zu nutzen. Ob dies für diese User-Zahl jedoch umsetzbar ist, ist sowohl in Kalifornien als auch in New York umstritten. Auch Meta Platforms hat die gleichen Ambitionen für seine Facebook-User. An diesen Zielen sind vorerst Zweifel angebracht und deshalb ist ein Investment zurzeit infrage zu stellen.

Tesla schon wieder mit Gewinnrückgang: Was ist da los?

Tesla geht den Weg aller Normalisierungen, von größter Euphorie, über wachsende Zweifel bis zur endgültigen Normalität. Die Gewinnmarge fällt, weil die Produktionskapazitäten nur zu etwa zwei Drittel genutzt sind und mithin die Gewinnmarge schrittweise nachgibt.

Dann stellt sich die Frage: Sind rund 700 Milliarden Dollar für rund 100 Milliarden Dollar Umsatz richtig? Natürlich nicht, aber dieser Rückbau in die Normalität läuft schrittweise und die Zielgröße mag bei rund 100 Dollar liegen.

Erster Quartalsverlust bei der Deutschen Bank seit 2020: Sollten Anleger die Aktie meiden?

Die Deutsche Bank benötigt ein anderes Management. Im Vergleich zu anderen großen Banken der Welt und als größte Bank Deutschlands bringt man es nicht fertig, ein rentables Bankgeschäft aufzubauen, das nachhaltig gewinnbringend ist und mit den Marktbedingungen so zulegen kann, wie es alle anderen können.

Die Deutsche Bank ist damit die größte Enttäuschung im deutschen Bankgeschäft. Kein Investment!