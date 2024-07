Der Dax dürfte zur Wochenmitte seine moderaten Vortagesgewinne zunächst ausbauen. Große Kurssprünge sind kurz vor der am Abend anstehenden Zinsentscheidung der Fed jedoch nicht zu erwarten. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn einen Kurszuwachs von 0,6 Prozent auf 18.521 Punkte.

Erst nach dem Börsenschluss hierzulande stehen die Ergebnisse der Fed-Tagung auf der Agenda, eine Zinssenkung wird zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erwartet. Die Notenbanker dürften aber den Märkten vermitteln, dass die Fed kurz davor steht, die Zinsen zum ersten Mal im laufenden Zyklus zu senken, prognostiziert Matthew Ryan, Stratege beim Finanzinstitut Ebury. Eine Zinssenkung im September sei an den Märkten „bereits mehr als vollständig eingepreist“.

Wall Street mit durchwachsenen Zahlen

Vor den am Mittwoch erwarteten Zinsaussagen der US-Notenbank Fed sowie weiteren Quartalsbilanzen von Tech-Riesen haben sich die wichtigsten US-Aktienindizes in unterschiedliche Richtungen bewegt. Daten zu dem vom Conference Board ermittelten Verbrauchervertrauen bewegten am Dienstag dagegen kaum, auch wenn die Stimmung im Juli etwas besser als erwartet war.

Gewinne in Asien

Die Börsen Asiens haben am Mittwoch zugelegt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.101 +1,50 Prozent Hang Seng 17.340 +1,98 Prozent CSI 300 3.440 +2,12 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 133,48 +0,04 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,336 -0,21 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,141 +/- 0,00 Prozent

Der Euro hat am Dienstag nach einer Reihe von Konjunkturdaten etwas nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,0807 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0824 (Montag: 1,0817) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9238 (0,9244) Euro.

Die Wirtschaft in der Eurozone ist im zweiten Quartal etwas stärker gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte um 0,3 Prozent zum Vorquartal zu. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Die Unterschiede zwischen den Ländern waren jedoch groß. Länder wie Spanien und Frankreich übertrafen die Erwartungen. In Deutschland hingegen schrumpfte die Wirtschaft unerwartet.

Commerzbank-Volkswirt Vincent Stamer ist mit Blick auf die weitere Konjunkturentwicklung in der Eurozone eher skeptisch. "Nach wie vor bremsen offenbar die hohen Leitzinsen und die Kaufkraftverluste infolge der zwischenzeitlich starken Inflation den heimischen Konsum und die Investitionstätigkeit", heißt es in einem Kommentar. Stamer verweist zudem auf zuletzt schwache Konjunkturindikatoren. "Ohne den starken Außenhandel dürfte sich also die Wirtschaft des Euroraums in den kommenden Quartalen nur schwach entwickeln."

Unterdessen ist die Inflation in Deutschland im Juli gestiegen. Die Jahresrate legte von 2,2 Prozent im Juni auf 2,3 Prozent zu. Volkswirte hatten mit einer unveränderten Rate gerechnet. Die Daten bewegten den Devisenmarkt jedoch kaum. Mit Spannung erwartet werden die am Mittwoch anstehenden Zahlen für den gesamten Währungsraum. An den Finanzmärkten wird derzeit über eine Leitzinssenkung im September spekuliert.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0825 +0,09 Prozent USD / JPY 152,72 -0,02 Prozent EUR / JPY 165,31 +0,06 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 79,70 USD +1,07 USD WTI 76,01 USD +1,28 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 38,50 (39) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 120 (105) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 87 (84) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 46 (47) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 160 (155) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 35,40 (42,30) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- UBS SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 38 (39,50) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 141,0 (138,6) EUR - 'BUY'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR AMD AUF 150 (140) USD - 'MARKET-PERFORM'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ELECTRONIC ARTS AUF 175 (165) USD - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PAYPAL AUF 69 (68) USD - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ELECTRONIC ARTS AUF 150 (139) USD - 'NEUTRAL'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 4,50 (4,20) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BP AUF 750 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 2900 (3360) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 535 (550) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- CITIGROUP SENKT SCOR AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 21,40 EUR

- JEFFERIES HEBT FLUIDRA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 26 (23) EUR

- JEFFERIES HEBT GECINA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 120 (101) EUR

- JEFFERIES HEBT NESTLE AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 87 (86) CHF

- JEFFERIES HEBT PRADA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 67 (62) HKD

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 2300 (2400) PENCE - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT SPECTRIS AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 2950 (2750) PENCE

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 4,40 (4,10) EUR - 'OVERWEIGHT'

- UBS SENKT ZIEL FÜR SCOR AUF 27,30 (28,40) EUR - 'BUY'

Termine Unternehmen

00:30 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen

02:00 KOR: Samsung, Q2-Zahlen (detailliert)

06:45 DEU: Krones, Q2-Zahlen (13.00 h Analystencall)

06:55 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen

06:55 DEU: Kion, Q2-Zahlen (15.00 h Analystencall)

07:00 CHE: Inficon, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Swiss, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: SNB, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Teamviewer AG, Q2-Zahlen (9.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen (7.30 h Pressecall, 8.30 h Analystencall)

07:00 DEU: Lufthansa, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Fresenius, Q2-Zahlen (8.15 h Pk, 13.30 h Analystencall)

07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen

07:00 BEL: Solvay, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Safran, Halbjahreszahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q2-Zahlen

07:30 ESP: Telefonica, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Q2-Umsatz

07:30 DEU: Adidas, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:45 ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q2-Zahlen

08:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen

08:00 IRL: Kerry Group, Halbjahreszahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: KSB, Halbjahreszahlen

12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q2-Zahlen

13:00 USA: Dupont de Nemours, Q2-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen

13:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Halbjahreszahlen

13:00 USA: Marriott International, Q2-Zahlen

13:00 USA: T-Mobile US, Q2-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen

14:00 USA: Mastercard, Q2-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen

22:00 GBR: ARM Holding, Q1-Zahlen

22:05 NLD: Qiagen, Q2-Zahlen

22:05 USA: Meta, Q2-Zahlen

22:05 USA: Ebay, Q2-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q2-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen

FRA: Kleppiere, Halbjahreszahlen

FRA: Legrand, Halbjahreszahlen

ITA: De Longhi, Halbjahreszahlen

USA: American International Group, Q2-Zahlen

USA: Lam Research, Q4-Zahlen

USA: KKR & Co, Q2-Zahlen

USA: BorgWarner, Q2-Zahlen

