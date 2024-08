Börse Frankfurt-News: Bitcoin vom Nischen- zum Massenprodukt? (Kryptowährungen)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Bitcoin, Ethereum & Co sind wieder in aller Munde - auch, weil US-Präsidentschaftskandidat Trump sich als Fan geoutet hat. Neben dem Bitcoin-ETF wurde zudem in den USA nun auch ein Ethereum-ETF zugelassen.

1. August 2024. Die krypto-freundliche Positionierung von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump sorgt für regen Handel auch von Krypto-ETNs - und Rückenwind für die Kurse. In der ersten Juliwoche war der Bitcoin noch auf 55.000 US-Dollar gefallen. Nach dem Attentat auf Trump am 13. Juli kletterte er dann aber auf über 68.000 US-Dollar, nahm also Kurs auf das März-Allzeithoch von gut 73.000 US-Dollar. Am Donnerstagmorgen sind es immer noch 64.180 US-Dollar.

Vergangenes Wochenende hatte Trump auf einer Bitcoin-Konferenz in Nashville/Tennessee versprochen, die USA nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus zur "Krypto-Hauptstadt des Planeten und zur Bitcoin-Supermacht" zu machen. Er wolle eine "strategische Bitcoin-Reserve" anlegen und den "Krieg gegen Krypto" beenden.

Bitcoin- und Ethereum-ETNs gesucht

Im Krypto-ETN-Handel ist daher im Moment einiges los: Leo Puschmann von Lang & Schwarz meldet viele Käufe von Bitcoin- und Ethereum-ETNs, etwa des ETC Group Physical Bitcoin (DE000A27Z304) und des 21Shares Ethereum Staking (CH0454664027). "Krypto-Körbe wie der 21Shares Crypto Basket Index (CH0445689208) sind aber auch sehr gefragt", erklärt der Händler. Immer mal wieder Thema: Käufe im 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral (GB00BQ991Q22), wie Ivo Orlemann von der ICF Bank berichtet. Der ETN verspricht ein klimafreundliches Engagement in den Bitcoin durch Kompensation der anfallenden Energie mittels CO2-Zertifikaten.

Bitcoin vom Nischen- zum Massenprodukt?

"Eine Wiederwahl Trump und eine Umsetzung der Bitcoin-Reserve-Pläne wären natürlich sehr positiv für den Bitcoin in diesem Jahr und darüber hinaus", erklärt André Dragosch vom Emittenten ETC Group. Er sieht die größte Kryptowährung sowohl in den USA als auch in Europa an der Schwelle zur Masseneinführung im Retail-Bereich. "Wir stehen höchstwahrscheinlich an einem Wendepunkt von ?Early Adopters? zu ?Early Majority?."

"Die Kryptogemeinschaft ist begeistert von den Aussichten auf eine kryptofreundliche Präsidentschaft, allerdings umgarnen Politiker derzeit die Wechselwähler", betont Bernhard Wenger von 21Shares hingegen. Viele Versprechungen würden nicht umgesetzt. Dennoch zeugten Trumps Aussagen von der veränderten Stimmung gegenüber Kryptowährungen. "Anleger sollten sich daran erinnern, warum Kryptowährungen dort sind, wo sie jetzt sind: Der Wert von Bitcoin ergibt sich aus seiner Knappheit und seinem vorher festgelegten Angebot, was ihn als strategische Reserve positioniert."

Adrian Fritz von 21Shares verweist zwar auf einige aktuelle Belastungsfaktoren, etwa den Verkauf neu geschürfter Bitcoins durch Bitcoin-Miner und Bitcoin-Verkäufe durch die Bundesregierung. "Vor dem Hintergrund einer weiterhin restriktiven Zinspolitik und einer möglicherweise wieder aufkommenden Bankenkrise in den USA dürften Anleger diesem Vermögenswert aber weiterhin viel Vertrauen entgegenbringen", meint Fritz. Die starken Kapitalzuflüsse in Bitcoin-Spot-ETFs in den USA stellten dies unter Beweis.

Ethereum: Kein Preisschub durch ETF-Zulassung

Die Nachricht über die Zulassung von Ethereum-Spot-ETFs durch die Wertpapieraufsichtsbehörde SEC in den USA gilt als weitere wichtige Wegmarke. Ein Preisschub bei Ethereum blieb allerdings aus. Ethereum kostet aktuell 3.169 US-Dollar, einiges unter dem März-Allzeithoch von rund 4.088 US-Dollar.

Wie die ETC Group meldet, lief der erste Tag, der 23. Juli, bezüglich der Mittelzuflüsse eher enttäuschend. "Grund ist, dass besonders der in einen ETF umgewandelte Grayscale Ethereum Trust hohe Nettoabflüsse verzeichnete, alle anderen neuen ETFs hingegen positive Zuflüsse", erklärt Dragosch. Er erwartet, dass die Nettoabflüsse aus dem Grayscale Ethereum Trust allmählich abnehmen werden, ähnlich wie nach dem Handelsstart beim Grayscale Bitcoin Trust. "Damit dürfte der Verkaufsdruck auf Ethereum abnehmen."

Auf Xetra weisen aktuell die Bitcoin-Tracker von der ETC Group, VanEck (DE000A28M8D0), CoinShares (GB00BLD4ZL17) und WisdomTree (GB00BJYDH287) die höchsten Umsätze auf. Viel um geht aber auch in Solana-Trackern wie dem 21Shares Solana Staking (CH1114873776) und dem CoinShares Physical Staked Solana (GB00BNRRFY34).

Von Anna-Maria Borse, 1. August 2024, © Deutsche Börse

