Trotz der Aussicht auf womöglich bald sinkende Leitzinsen in den USA scheint die Luft für den Dax am Donnerstag ein Stück weit raus zu sein. Eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im September ist ein Szenario, das Marktteilnehmer bereits vor der Fed-Sitzung am Vortag für das wahrscheinlichste gehalten hatten.

Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn mit 18.511 Punkten einen kaum veränderten Start.

Unterschiedlich sind die Vorgaben von den Überseebörsen: Schwächeren asiatischen Märkten stehen hohe Kursgewinne an der US-Technologiebörse Nasdaq gegenüber. In den USA kamen am Vorabend nach Börsenschluss außerdem die Quartalszahlen von Meta gut an. Der Facebook-Konzern scheffelt Milliarden mit seinem Werbegeschäft - und steckt einen großen Teil gleich wieder in den teuren Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz.

Die deutlich positive Reaktion auf die Kommentare der Fed in Richtung einer geldpolitischen Lockerung stütze die Wahrnehmung, dass Marktteilnehmer vor der Berichtssaison Risikopositionen reduziert hätten und nun schnell bereit seien, die Wetten auf fallende Kurse wieder aufzulösen, hieß es von der DekaBank.

Berichtssaison geht weiter

An diesem Donnerstag ist die Tagesagenda hierzulande gut gefüllt mit Quartals- und Halbjahresbilanzen. Aus dem Dax lassen sich unter anderen BMW, MTU, die DHL Group, Symrise, Volkswagen und Vonovia in die Bücher schauen.

Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist Qiagen hatte bereits am Vorabend Quartalszahlen veröffentlicht und das Gewinnziel erhöht. Vorbörslich auf Tradegate reagierten Qiagen bislang nur wenig.

Im Gegensatz zu Qiagen musste der Lkw-Hersteller Daimler Truck seine Prognose nach unten revidieren und dies laut Händlern auch stärker als erwartet. Die Quittung an der Börse kam prompt: Die Titel verloren auf Tradegate 4,3 Prozent zum Xetra-Schluss.

Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia schrieb im ersten Halbjahr erneut Verluste, wird aber bei den Jahreszielen zuversichtlicher. Vorbörslich auf Tradegate stieg der Kurs um zwei Prozent zum Xetra-Schluss. Für die Titel des Aromenherstellers Symrise ging es nach Zahlen und einem bestätigten Ausblick auf Tradegate zunächst deutlich bergab.

Wall Street im Plus

Die US-Börsen haben am Mittwoch weiter zugelegt. Vor allem an der technologielastigen Nasdaq-Börse ging es aufwärts. Dort wurden die deutlichen Vortagesverluste wieder mehr als wettgemacht. Die wie erwartet bestätigten Leitzinsen und die begleitenden Kommentare durch die US-Notenbank Fed brachten letztlich keine neuen Impulse.

Der Dow Jones war zunächst nach Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zu einer möglichen Zinssenkung im September um rund ein Prozent hochgesprungen. Sein Rekordhoch schien wieder greifbar nah. Letztlich aber schloss er nur 0,24 Prozent höher bei 40.842 Punkten. Im Juli hat der bekannteste Wall-Street-Index damit 4,4 Prozent gewonnen. Sein jüngstes Rekordhoch hatte er Mitte des Monats bei 41.376 Punkten erreicht.

Verluste in Asien

Die Börsen Asiens haben am Donnerstag nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel zuletzt um 2,5 Prozent. Hier wirkte die leichte geldpolitische Straffung der japanischen Notenbank vom Vortag nach. Diese hatte den Yen weiteren Aufwind beschert, was perspektivisch eventuell auf der Exportindustrie des Landes lasten könnte. Rückenwind für den Yen lieferte auch die US-Notenbank Fed, die am Vorabend eine Zinssenkung bereits im September durchaus in Aussicht gestellt hatte.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.126 -2,50 Prozent Hang Seng 17.357 +0,08 Prozent CSI 300 3.423 -0,53 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 133,99 -0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,288 -0,61 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,055 -1,22 Prozent

Abgesackter Euro legt im späteren US-Handel wieder zu

Der Euro ist am Mittwoch im US-Handelsverlauf nach Verlusten wieder gestiegen. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,0830 US-Dollar. Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe durch die US-Notenbank Fed, dass der Leitzins unverändert beibehalten werde, war er bis auf 1,0802 Dollar gesackt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0828 (Dienstag: 1,0824) Dollar festgesetzt.

Die Fed tastete die Zinsen wie erwartet erneut nicht an, gab aber vorsichtige Signale für eine baldige Senkung. Zuletzt war die Spanne im Juli 2023 im Kampf gegen die Inflatuion um 0,25 Prozentpunkte angehoben worden. Inzwischen warten die Börsianer auf eine erste Zinssenkung. Präsident Jerome Powell kann sich „keine bis mehrere Zinssenkungen in diesem Jahr“ vorstellen, wobei ein Zinsschritt im September anstehen könnte, wie er sagte.

„Es wäre eine faustdicke Überraschung gewesen, wenn die Fed die Zinsen gesenkt hätte“, kommentierte Chefökonom Michael Heise von HQ Trust. Die US-Notenbank werde weitere Rückgänge bei verschiedenen Inflationsmaßen sehen wollen, bevor sie mit Zinssenkungen beginne. Die Voraussetzungen seien aber gut, ist er zuversichtlich. „Die Tür für eine Zinssenkung im September öffnet sich.“

Am Nachmittag waren Inflationsdaten aus der Eurozone veröffentlicht worden. Die Teuerung verstärkte sich im Juli überraschend, statt wie erwartet stabil zu bleiben. Die Daten sprechen daher tendenziell eher gegen eine baldige Leitzinssenkung durch die EZB. „Der Preisdruck in der Eurozone bleibt hartnäckig“, kommentierte Chefvolkswirt Christian Lips von der NordLB.

„Die Entscheidung der EZB im September wird mit den Daten sicher nicht leichter, ein Game Changer sind sie aber sicher nicht.“ Laut Lips dürften nun die im August anstehenden Daten entscheidend sein. Eine kleine Zinssenkung im September sei angesichts der derzeit restriktiven Geldpolitik angemessen.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0827 +0,01 Prozent USD / JPY 149,70 -0,19 Prozent EUR / JPY 162,08 -0,18 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 81,55 USD +0,71 USD WTI 78,64 USD +0,73 USD

Termine Unternehmen

06:30 JPN: Toyota Motor, Q1-Zahlen

06:30 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen (9.30 h Pk, 14.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Daimler Truck, Q2-Zahlen (detailliert) (8.00 h Analysten- und Pressecall)

07:00 DEU: Vonovia, Halbjahreszahlen (7.30 h Pk)

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q2-Zahlen (10.00 h Pk)

07:00 DEU: DHL Group, Q2-Zahlen (8.30 h Pk, 10.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Heidelberger Druck, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen

07:30 ITA: Telecom Italia, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Symrise, Halbjahreszahlen (9.00 h Pk, 11.00 h Analystencall)

07:30 DEU: Volkswagen, Halbjahreszahlen (detailliert) (9.00 h Call)

07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: BMW, Q2-Zahlen (8.30 h Pk)

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q2-Zahlen (13.00 h Pressecall)

07:40 DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Next, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: LSE, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Juni und erstes Halbjahr 2024

10:00 NLD: Qiagen, Pressekonferenz zu den Q2-Zahlen (15.00 h Analystencall)

12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen

13:00 USA: Conocophillips, Q2-Zahlen

13:30 USA: Southern Company, Q2-Zahlen

13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen

17:50 ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen

22:00 USA: Snap Inc., Q2-Zahlen

22:00 USA: Booking Holdings, Q2-Zahlen

22:02 USA: Intel, Q2-Zahlen

22:05 USA: Amazon, Q2-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen

GBR: BAE Systems, Halbjahreszahlen

ITA: Ferrari, Q2-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen

USA: The Mosaic, Q2-Zahlen

USA: Moderna, Q2-Zahlen

USA: Cummins, Q2-Zahlen

USA: Hershey, Q2-Zahlen

USA: Biogen, Q2-Zahlen

USA: ResMed, Q4-Zahlen

USA: Kfz-Absatz, 7/24

Termine Konjunktur

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 (endgültig)

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24

09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24

09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 6/24

10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 6/24

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 6/24

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 6/24

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 7/24

Redaktion onvista/dpa-AFX