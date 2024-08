Dax-Widerstand: 17.660 17.700 Dax-Unterstützung: 17.000 16.500

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Einschätzung zum Dax lautete wie folgt:

Im Bereich um 17.000 Punkten befindet sich eine wichtige Horizontalunterstützung im Tageschart. Dieser Bereich käme in Frage für den Beginn einer etwas stabileren Zwischenkorrektur.

Der deutsche Leitindex gab nach der gestrigen Analyse erwartungsgemäß weiter nach und fiel in den "Bereich um 17.000 Punkte", das Tagestief im XETRA-Dax lag bei 17.024 Punkten. Im Anschluss gab es die avisierte "Zwischenkorrektur" in der Größenordnung von über 500 Punkten.

Dax-Ausblick:

Die gestern begonnene kurzfristige Zwischenerholung könnte sich in den kommenden Handelsstunden zeitlich und preislich noch ein Stück weiter ausdehnen, spätestens im Bereich 17.550 bis 17.650 Punkte wäre dann allerdings mit erneutem Verkaufsinteresse zu rechnen aus charttechnischer Sicht.

Unterhalb von 17.000 Punkten würden weitere Abgaben in den Bereich um 16.400 Punkte wahrscheinlich. Erst Kurse oberhalb von 18.100 Punkten bringen die Käufer wieder zurück ins Spiel mittelfristig, bis dahin dominieren tendenziell vorerst weiter die Abwärtsrisiken.

Quelle: Tradingview

