EQS-News: secunet Security Networks AG veröffentlicht Halbjahresfinanzbericht 2024 und bestätigt Prognose für das Gesamtjahr

secunet Security Networks AG veröffentlicht Halbjahresfinanzbericht 2024 und bestätigt Prognose für das Gesamtjahr

[Essen, 13. August 2024] Die secunet Security Networks AG (ISIN DE0007276503, WKN 727650), Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen und IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland, hat heute ihren Halbjahresfinanzbericht 2024 veröffentlicht. Während Umsatz und Ergebnis leicht unter dem Vorjahresniveau liegen, übertreffen Auftragseingang und Auftragsbestand die Vergleichswerte deutlich. Die Prognose für das Gesamtjahr wird bestätigt.

Der secunet Konzern hat im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz von 144,3 Mio. Euro (Vorjahr: 151,5 Mio. Euro) erzielt. Dies ist auf geringere Umsätze in beiden Segmenten – dem Public Sector und Business Sector – zurückzuführen. Der Auftragseingang liegt hingegen deutlich über dem Vorjahr, sodass davon auszugehen ist, dass es sich bei dem niedrigeren Umsatz im ersten Halbjahr um eine Auswirkung der für den secunet Konzern typischen Saisonalität handelt. Das saisonale Umsatzmuster des secunet Konzerns zeigt üblicherweise einen steigenden Trend vom ersten bis zum letzten Quartal. Dies zeigt sich auch in diesem Jahr: Nach einem Umsatz von 57,6 Mio. Euro im ersten Quartal stieg der Umsatz im zweiten Quartal auf 86,7 Mio. Euro.

Im zweiten Quartal verzeichnete der secunet Konzern eine deutliche Ergebnisverbesserung. Nach einem negativen EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von -5,6 Mio. Euro im ersten Quartal wurde im zweiten Quartal ein positives EBIT von 7,0 Mio. Euro erzielt. Insgesamt betrug das EBIT im ersten Halbjahr 1,4 Mio. Euro nach 4,0 Mio. Euro im Vorjahr. Diese Entwicklung basiert im Wesentlichen auf dem Wegfall eines Sondereffektes, der das Vorjahresergebnis als sonstiger betrieblicher Ertrag in Höhe von 2,6 Mio. Euro positiv beeinflusst hatte und aus einer Anpassung der im Rahmen des Erwerbs der SysEleven GmbH vereinbarten Auszahlungsklausel resultierte. Das Konzernperiodenergebnis belief sich auf 1,0 Mio. Euro (Vorjahr: 2,4 Mio. Euro) und das Ergebnis je Aktie auf 0,16 Euro (Vorjahr: 0,39 Euro).

Die Auftragslage des secunet Konzerns hat sich im ersten Halbjahr positiv entwickelt. Der Auftragseingang stieg um 15 % auf 169,6 Mio. Euro (Vorjahr: 147,0 Mio. Euro). Dies führte dazu, dass der Auftragsbestand zum 30. Juni 2024 mit 216,5 Mio. Euro ein sehr hohes Niveau erreichte und verglichen mit dem Vorjahresstichtag (191,6 Mio. Euro) um 13 % zulegte.

„Die Geschäftszahlen des ersten Halbjahres liegen im Rahmen unserer Erwartungen und nur leicht unter dem Vorjahresniveau. Erneut zeigte sich das für uns typische saisonale Muster mit einem schwächeren ersten und einem stärkeren zweiten Quartal“, so Axel Deininger, Vorstandsvorsitzender der secunet Security Networks AG. „Besonders erfreulich sind der gestiegene Auftragseingang und der hohe Auftragsbestand. Diese positiven Entwicklungen signalisieren ein robustes Geschäft und geben uns Zuversicht für eine dynamische zweite Jahreshälfte. Wir bestätigen daher unsere Jahresprognose.“

Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024 bleibt unverändert. Der Umsatz wird bei rund 390 Mio. Euro (2023: 393,7 Mio. Euro) und das EBIT bei etwa 42 Mio. Euro (2023: 43,0 Mio. Euro) erwartet. Traditionell bildet das vierte Quartal den Höhepunkt im unterjährigen Geschäftsverlauf von secunet. Dies liegt daran, dass öffentliche Kunden in diesem Zeitraum verstärkt Aufträge vergeben. Dies wird auch für das laufende Jahr erwartet, sodass das Schlussquartal voraussichtlich erneut einen entscheidenden Beitrag zum Jahresumsatz und -ergebnis leisten wird.

Der Halbjahresfinanzbericht 2024 steht unter www.secunet.com als Download für Sie bereit.

Kontakt

Philipp Gröber

Director Investor Relations

Tel: +49 201 5454-3937

E-Mail: investor.relations@secunet.com

secunet Security Networks AG

Kurfürstenstraße 58

45138 Essen

http://www.secunet.com

ISIN: DE0007276503

WKN: 727650

Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart



secunet – Schutz für digitale Infrastrukturen

secunet ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige, digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt – wie z. B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben.

Über 1000 Expert*innen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet. Es ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und erzielte 2023 einen Umsatz von rund 393 Mio. Euro.

secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com.

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält vorausschauende Aussagen. Vorausschauende Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben; sie umfassen auch Aussagen über unsere Annahmen und Erwartungen. Jede Aussage in dieser Mitteilung, die unsere Absichten, Annahmen, Erwartungen oder Vorhersagen (sowie die zugrunde liegenden Annahmen) wiedergibt, ist eine vorausschauende Aussage. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung der secunet Security Networks AG derzeit zur Verfügung stehen. Vorausschauende Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse weiterzuentwickeln.

