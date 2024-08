xGetragen von der Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA dürfte der Dax am Mittwoch vor der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten etwas höher starten. Die Daten haben großen Einfluss auf die Geldpolitik der Fed. Am Vortag hatten bereits US-Erzeugerpreise die Indizes hierzulande, vor allem aber in New York gestützt.

Der X-Dax signalisierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher bei 17.888 Punkten.

Zur Wochenmitte winkt dem Dax der siebte Börsentag in Folge mit Gewinnen. Seit dem Kursrutsch auf fast 17.000 Punkte zu Beginn der Vorwoche hat der Dax inzwischen etwa die Hälfte seiner Verluste seit Monatsanfang aufgeholt. Bei etwas über 17.800 Punkten stieß er zuletzt auf Widerstand.

Zur Wochenmitte beschäftigt die Anleger in Deutschland noch einmal die Berichtssaison, die sich auf der Zielgeraden befindet. Aus dem Dax legten die Energiekonzerne RWE und Eon Quartalszahlen vor. Beide Aktien bewegten sich vorbörslich auf Tradegate kaum von der Stelle.

Gut kamen im vorbörslichen Handel die Geschäftszahlen des Düngemittelproduzenten K+S und der Immobiliengruppe Grand City Properties an, beide Aktien legten zu. Enttäuscht reagierten Anleger auf den Quartalsbericht von Evotec, die Papiere sackten um 5 Prozent ab. Der Entwickler pharmazeutischer Wirkstoffe hatte bereits vergangene Woche die Prognose für dieses Jahr deutlich gestutzt und damit die Aktie auf Talfahrt geschickt.

Gewinne an der Wall Street

Die US-Börsen haben am Dienstag dank der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die heimische Notenbank Fed neuen Schwung geholt. Anleger zeigten sich nach einem verhaltenen Wochenstart vor allem bei Technologiewerten wieder mutiger. Kurz bevor am Mittwoch die für die US-Geldpolitik besonders wichtigen Verbraucherpreise erwartet werden, sorgten Preissignale aus den Vereinigten Staaten für Erleichterung. Die Erzeugerpreise für Juli waren nicht ganz so deutlich gestiegen wie erwartet.

Asiens Börsen durchwachsen

Die Anleger an den wichtigsten Börsen Asiens haben sich am Mittwoch vor wichtigen US-Inflationsdaten zurückgehalten. Zunächst hatten Hoffnungen auf bald sinkenden Leitzinsen und eine daher starke Wall Street dem japanischen Leitindex Nikkei 225 noch Rückenwind geliefert, im Handelsverlauf gab er seine Gewinne aber ab. Zuletzt notierte er leicht im Minus.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 36.398 +0,46 Prozent Hang Seng 17.079 -0,56 Prozent CSI 300 3.314 -0,61 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 134,99 +0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,178 -0,14 Prozent 10-jährige US-Anleihen 3,848 -0,23 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0994 +0,01 Prozent USD / JPY 146,79 -0,03 Prozent EUR / JPY 161,39 -0,02 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 81,14 USD +0,45 USD WTI 78,85 USD +0,50 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 66 (71) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 7 (6) EUR - 'NEUTRAL'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ELI LILLY AUF 1050 (1000) USD - 'BUY'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR AMADEUS IT AUF 72,00 (74,50) EUR - 'OUTPERFORM'

- JEFFERIES HEBT L'OREAL AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 365 (362) EUR

Termine Unternehmen

06:45 CHE: Meyer Burger Technology, Halbjahreszahlen

06:45 CHE: UBS, Q2-Zahlen (9.00 h Call)

06:50 LUX: Grand City Properties, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Straumann, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Swiss Steel, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 h Pk, 11.00 h Analystencall)

07:00 DEU: RWE, Q2-Zahlen (10.30 h Pk, 13.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Ceconomy, Q3-Zahlen (9.00 h Analystenkonferenz, 11.00 h Pk)

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen (9.30 h Pk)

07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (9.00 h Pk)

07:00 DEU: Evotec, Q2-Zahlen (14.00 h Pk)

07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen (10.00 h Analystencall)

07:00 CHE: Emmi, Halbjahreszahlen

07:25 DEU: Talanx, Q2-Zahlen (8.00 h Pk)

07:30 DEU: MLP, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk, 14.00 h Analystencall)

07:30 DEU: Adesso, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: HHLA, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q2-Zahlen

07:30 AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen

07:55 DEU: Nagarro, Q2-Zahlen

08:00 DEU: PVA TePla, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen

08:00 DEU: PNE, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Douglas, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Aviva, Halbjahreszahlen

08:00 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen

08:00 DNK: Vestas, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Medios, Hauptversammlung

18:10 DEU: Deutsche Euroshop, Halbjahreszahlen

18:30 DEU: Metro AG, Q3-Zahlen

18:45 DEU: Encavis, Halbjahreszahlen (detailliert)

22:05 USA: Cisco Systems, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

07:00 FIN: Verbraucherpreise 7/24

08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/24

08:00 ROU: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Verbraucherpreise 7/24

08:00 GBR: Erzeugerpreise 7/24

08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/24 (endgültig)

09:30 NLD: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbraucherpreise 7/24 (endgültig)

11:00 EUR: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/24 (vorläufig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 6/24

14:30 USA: Verbraucherpreise 7/24

14:30 USA: Realeinkommen 7/24

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

Redaktion onvista/dpa-AFX