Dax-Widerstand: 18.500 18.900 Dax-Unterstützung: 18.100 17.900

Dax-Rückblick:

Die gestrigen US-Makrodaten wurden vom Markt sehr selektiv wahrgenommen: ein schwächerer Philly Fed Manufacturing Index (kam mit -7,0 statt erwartet +5,4) wurde ignoriert, während die Einzelhandelsumsätze (kamen mit +1,0 Prozent statt erwartet +0,4 Prozent) stärker als erwartet ausfielen und zum Anlass genommen wurden, den Kaufknopf zu malträtieren, als gäbe es kein Morgen mehr.

Der Dax pulverisierte am Nachmittag sämtliche relevanten Widerstände auf der Oberseite und ging knapp unterhalb der 18.200 Punkte-Marke aus dem Handel. Heute morgen werden dann noch einmal weitere 100 Punkte draufgepackt.

Dax-Ausblick:

Kurzfristig relevante Unterstützung befindet sich nun im Bereich um 17.900 Punkte und 18.100 Punkte. Oberhalb dieser Marken ist der Weg des geringsten Widerstands mittelfristig weiter nordwärts.

Rücksetzer Richtung 18.100 Punkte wären somit zunächst als Einstiegsmöglichkeit auf der Longseite zu erachten. Ein schönes Wochenende allen Lesern.

Hinweis in eigener Sache: Die nächste Dax Chartanalyse gibt es nach meinem Urlaub am 26. August.

Quelle: Tradingview

