Ist es eine gute Idee, nur im Crash Aktien zu kaufen?

Im Crash Aktien kaufen: Na klar! Als unternehmensorientierte und Buy-and-Hold-Investoren weißt du vermutlich, dass eine Korrektur und ein tiefer Fall das ideale Marktumfeld sind. Wir alle wollen schließlich Qualität zu einem möglichst guten und günstigen Preis erwerben. Und nicht einer Aktie hinterherlaufen, die schon zu stark gestiegen ist.

Ein Ansatz könnte daher sein: Einfach nur Aktien im Crash zu kaufen. Aber ist das wirklich eine gute Idee? In der Theorie: Vermutlich schon. In der Praxis sollten smarte Investoren jedoch weitsichtiger agieren. Und nicht vergessen, wie selten eine solche Chance ist.

Nur im Crash Aktien kaufen: Smarte Idee?!

Ehrlich gesagt: Ich habe auch darüber nachgedacht, meinen zunehmend selektiven Ansatz darauf umzustellen, nur noch im Crash Aktien zu kaufen. Das hieße, besonders selektiv zu agieren und Anteilsscheine aufzusammeln, wenn kein anderer sie möchte. Eben dann, wenn die Angst maximal ist und kaum jemand etwas mit Wertpapieren zutun haben möchte. Es wäre ein maximal opportunistischer Ansatz.

In der Theorie klingt das wirklich gut: Stets nur dann Aktien zu kaufen, wenn sie wirklich günstig sind. Sowie dann in den kommenden drei oder fünf Jahren von der Erholung zu profitieren. Oder, besser: Von langfristig marktschlagenden Renditen. Der günstige Einstandskurs dürfte ein Renditekatalysator sein. Wobei auch nicht jede Aktie und jedes Unternehmen eine gute Investition ist. Die selektive Aktienauswahl müsste daher sowohl bei den Käufen, als auch beim Zeitpunkt erfolgen.

In Summe könnte der Ansatz jedoch dazu führen, dass man sich weder um Timing, noch um die günstige Bewertung Gedanken machen muss. Na klar: Es ist absolut utopisch, den exakten Tiefpunkt zu treffen. Aber ein Crash mit einem Bewertungsabschlag von, sagen wir einfach mal, 30 %, hat man zumindest sehr günstig gekauft. Aber ist das der absolute Königsweg?

Man agiert kaum, man verpasst trotzdem Chancen

Zwei Dinge möchte ich zumindest anmerken. Der erste Aspekt ist, dass man beim Kaufen von Aktien bloß im Crash lange Zeit nichts tun muss. Eine tiefere Korrektur von ca. 30 % oder auch mehr passiert im Durchschnitt lediglich einmal im Jahrzehnt. Das hieße: Über lange Zeiträume würde man einfach nichts tun. Auch das kann erstrebenswert sein. Aber es führt auch dazu, dass der Ansatz sehr eintönig und selektiv wird.

Diese Selektivität bedingt, dass man in wirklich kurzer Zeit wirklich viel investieren müsste. Wenn ein Crash Pi mal Daumen nur alle zehn Jahre passiert, dann sollte man diese Marktphase schließlich maximal nutzen. Wärst du bereit, in einer solchen Korrektur beispielsweise 20.000 Euro zu investieren? Oder 50.000 Euro? Vielleicht sogar 100.000 Euro? Es fühlt sich vermutlich nicht gut an, auch wenn es opportunistisch clever wäre.

Der zweite Aspekt ist: Viele Aktien und insbesondere Wachstumsaktien erleben eine Neubewertung im Laufe der Zeit. Man droht regelrecht Chancen zu verpassen, wenn man so selektiv agiert, dass man bloß im Crash Aktien erwirbt. Außerdem darfst du nicht vergessen: In verschiedenen Marktphasen sind verschiedene Unternehmen erfolgreich. REITs beispielsweise sind zuletzt aufgrund der höheren Zinsen deutlich stärker korrigiert.

So etwas verpasst man, wenn man Aktien lediglich im Crash kaufen möchte. Oder, anders gesagt: Durch den sehr selektiven Ansatz wird man Chancen verpassen oder auslassen.

Aktien nur im Crash kaufen: Mein Fazit!

Um auch an dieser Stelle fair zu sein: Ich werde voraussichtlich teilweise meinen Ansatz derart umstellen, dass ich bei einigen Aktien auf den Crash warte. Einen größeren Anteil meiner langfristigen Investitionen wird vermehrt in Korrekturen und in hoher Volatilität investiert. Aber: Wenn ich günstige Chancen sehe, dann greife ich dort ebenfalls zu. Egal, was der Markt gerade macht.

Es wäre für mich eine zu große Last, nur zu wenig investieren zu können. Für einige Investoren dürfte es außerdem eine Herausforderung sein, in einem kurzen Zeitraum im so großen Stil zu kaufen, sodass sie sich für die kommenden Jahre entsprechend aufstellen.

Überlege dir daher gut, ob das der perfekte Ansatz für dich ist. Regelmäßigkeit kann jedenfalls auch gute Ergebnisse über lange Zeiträume liefern.

Der Artikel Ist es eine gute Idee, nur im Crash Aktien zu kaufen? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

