Gewinnmitnahmen zum Handelsstart - ifo Geschäftsklimaindex leicht besser als erwartet

Nach fast dreiwöchiger Erholungsjagd gab der deutsche Leitindex in der ersten Handelsstunde der neuen Handelswoche leicht nach. Eine Stunde nach Eröffnung des XETRA-Handels notierte der Dax bei 18.576 Punkten mit einem Minus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag.

Nach dem Kurseinbruch Anfang August hatte sich der Dax zuletzt wieder um fast zehn Prozent erholt. Aus charttechnischer Sicht kehrte er damit genau an seinen Korrekturtrend aus dem Rekordhoch Mitte Mai und dem Zwischenhoch Mitte Juli zurück.

"Die große Frage auf dem Parkett lautet jetzt: Wie geht es nach der exzellenten vergangenen Woche weiter?", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Auf der Zinsseite sei mittlerweile sicherlich das für die Börsen bestmögliche Szenario eingepreist, und auf der Unternehmensseite würden bis zur nächsten Berichtssaison wohl keine großen Impulse kommen. "Es dürfte für die Börsen also schwierig werden, die jetzt für weiter steigende Kurse dringend benötigten Impulse zu finden." Vergleichsweise geringe Handelsumsätze auf dem Weg nach oben sprächen ohnehin für gewisses Misstrauen der Anleger.

ifo-Geschäftsklimaindex im Fokus

Mit 86,6 statt erwartet 86,0 kam der ifo Geschäftsklimaindex um 10 Uhr leicht über den Erwartungen der Volkswirte.

Siemens Energy größter Verlierer

Mit einem Abschlag von 2,7 Prozent waren die Titel von Siemens Energy größter Verlierer im Dax in der ersten Handelsstunde nachdem sich der Aktienkurs in der ersten Jahreshälfte verdoppelt hatte, Vonovia führte die Gewinnerliste mit einem Plus von 1,54 Prozent an. (mit Material von dpa-AFX)