Dax-Widerstand: 18.700 18.900 Dax-Unterstützung: 18.500 17.900

Dax-Rückblick:

Der Dax bringt heute Vormittag den gestern avisierten "Re-Test der Freitagshochs", im Anschluss kletterte der Index am Vormittag sogar noch bis auf 18.700 Punkte.

Dax-Ausblick:

Im Vorfeld der Morgen Abend nachbörslich anstehenden Quartalszahlen von Nvidia haben die Verkäufer ihre Arbeit vorerst eingestellt, entsprechend bleibt der Weg des geringsten Widerstands vorerst weiter aufwärts gerichtet, wenngleich die Indikatorenlage aktuell eine stark überkaufte Situation anzeigt.

Rücksetzer bis 18.500 Punkte wären unproblematisch für die Käufer, erst unterhalb dieser Unterstützungszone würden die Bären wieder etwas Oberwasser bekommen. Entsprechend ist die Seitenlinie hier aktuell eine gute Option.

