Dax-Widerstand: 18.800 18.900 Dax-Unterstützung: 18.500 17.900

Dax-Rückblick:

Der Dax geht im Vorfeld der Nvidia-Quartalszahlen erwartungsgemäß weiter den Weg des geringsten Widerstands, da die Verkäufer, wie gestern angemerkt, ihre Arbeit vorerst eingestellt haben.

Heute Vormittag hat der Index weitere 100 Punkte draufgepackt und ist bis auf 18.800 Punkte geklettert.

Dax-Ausblick:

Im Vorfeld der Nvidia-Quartalszahlen heute nach 22 Uhr dürfte sich an der aktuellen Tendenz wenig ändern. Allerdings erhöht die (Aufwärts-)Bewegung der vergangenen Handelstage die Wahrscheinlichkeit, dass einige Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt werden und es morgen zu größeren Gewinnmitnahmen kommt.

Aus rein charttechnischer Sicht bleibt der Index weiter im Aufwärtstrend mit Chancen auf ein neues Allzeithoch um 19.000 Punkte, solange der Bereich um 18.500 Punkte nicht mehr unterboten wird. Allerdings wären größere Gewinnmitnahmen in der zweiten Wochenhälfte keine allzu große Überraschung nach der Einbahnstraße gen Norden in den vergangenen beiden Handelswochen. Defensive bleibt daher vorerst Trumpf.

Quelle: Tradingview

