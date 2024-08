Deutschland: Kaum Verändert

Ein wenig Ernüchterung dürfte am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt nach dem nur knapp verpassten Rekordhoch des Dax am Vortag Einzug halten. Die nachbörsliche Börsenreaktion auf den mit großer Spannung erwarteten Quartalsbericht und den Ausblick des US-Chip-Giganten Nvidia am Vorabend war von Enttäuschung geprägt. Er könnte die mit Künstlicher Intelligenz als einer Triebfeder für die Kurse vor allem im Technologiesektor verbundene Euphorie etwas bremsen.

Nvidia-Aktien waren am Mittwoch nachbörslich um knapp 7 Prozent abgerutscht. Analysten fanden indes in ersten Reaktionen überwiegend lobende Worte für die Quartalsbilanz von Nvidia. Als Haar in der Suppe machten Stacy Rasgon vom Investmenthaus Bernstein und Toshiya Hari von Goldman Sachs allerdings die Prognose des Chip-Herstellers für die Profitabilität aus. "Die Aktie war nachbörslich schwach, aber die Story bleibt solide", lautete das Fazit von Bernstein-Analyst Stacy Rasgon.

USA: Verluste

Vor den Zahlen von Nvidia sind die Kurse am US-Aktienmarkt am Mittwoch nach unten gegangen. Der technologielastige Nasdaq-100 verlor zur Wochenmitte 1,12 Prozent auf 19.350,78 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,60 Prozent auf 5.592,18 Zähler. Für den Dow Jones Industrial ging es um 0,39 Prozent auf 41.091,42 Punkte nach unten. Am Montag hatte der New Yorker Leitindex ein Rekordhoch bei 41.420 Punkten erreicht.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 41.091 -0,39 Prozent S&P 500 5.592 -0,60 Prozent Nasdaq 17.556 -1,12 Prozent

Asien: Abgaben

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag negativ auf aktuelle Geschäftszahlen des US-Chipkonzerns Nvidia reagiert. Der Spezialist für Hochleistungschips für rechenintensive KI-Anwendungen konnte nicht alle der hoch gesteckten Erwartungen erfüllen. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel zuletzt um 0,2 Prozent, der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien büßte 0,1 Prozent. In Japan ging es für den Nikkei 225 um 0,1 Prozent nach unten.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.323 -0,1 Prozent Hang Seng 17.874 -0,20 Prozent CSI 300 3.283 -0,08 Prozent

Renten

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 133,96 -0,03 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,25 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen 3,84 + 0,01 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,1135 +0,18 Prozent USD / JPY 144,56 -0,02 Prozent EUR / JPY 160,97 +0,05 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 78,69 USD +0,10 USD WTI 74,65 USD +0,13 USD

Umstufungen von Aktien

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 14,50 (12,50) EUR - 'BUY'

HSBC SENKT ZIEL FÜR INFINEON AUF 43 (44) EUR - 'BUY'

UBS HEBT ZIEL FÜR SALESFORCE AUF 275 (250) USD - 'NEUTRAL'

BOFA HEBT ZIEL FÜR NVIDIA AUF 165 (150) USD - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SALESFORCE AUF 310 (300) USD - 'OVERWEIGHT'

BOFA HEBT ZIEL FÜR SALESFORCE AUF 325 (316) USD - 'BUY'

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR NVIDIA AUF 155 (130) USD - 'OUTPERFORM'

