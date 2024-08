EQS-News: net digital AG lässt Wachstumsdelle hinter sich und geht nach planmäßigem 1. Hj. 2024 von deutlich steigenden Umsätzen im Gesamtjahr aus

EQS-News: net digital AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

net digital AG lässt Wachstumsdelle hinter sich und geht nach planmäßigem 1. Hj. 2024 von deutlich steigenden Umsätzen im Gesamtjahr aus



29.08.2024 / 14:42 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





net digital AG lässt Wachstumsdelle hinter sich und geht nach planmäßigem 1. Hj. 2024 von deutlich steigenden Umsätzen im Gesamtjahr aus

Umsatz im 1. Hj. 2024 wieder bei 5,4 Mio. Euro (1. Hj. 2023: 5,4 Mio. Euro; 2. Hj. 2023; 4,4 Mio. Euro)

EBITDA im 1. Hj.2024 bei 0,2 Mio. Euro (1.Hj. 2023: 0,5 Mio. Euro; 2. Hj. 2023: -0,3 Mio. Euro)

Payment-Bereich auf breiter Basis erfolgreich; Carrier Billing Service mit dynamischer Entwicklung; Künstliche Intelligenz als strategisches Geschäftsfeld wird weiter ausgebaut

Gute Perspektiven für das 2. Hj. als Basis für deutlich steigende Umsätze und positives EBITDA im Gesamtjahr

Düsseldorf (29. August 2024); Die net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, Ticker Symbol: VRL) hat die Wachstumszäsur im 2. Halbjahr 2023 überwunden und berichtet über ein erfolgreiches und erwartungsgemäßes 1. Halbjahr 2024. Getrieben von einer positiven Geschäftsentwicklung im Paymentbereich insgesamt auf nochmals verbreiterter Basis und einer dynamischen Expansion bei Carrier Billing Services erreichte der Umsatz mit 5,4 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2024 wieder das Niveau der Vorperiode. Der Wegfall eines wichtigen Acquiring-Bank-Partners zur Jahresmitte 2023, durch den der Umsatz im 2. Halbjahr 2023 auf 4,3 Mio. Euro zurückging, konnte im Bereich Payment damit weitgehend kompensiert werden. In diesem Geschäftsbereich verfügt net digital mittlerweile über eine noch weiter verbreiterte internationale Partnerbasis mit hohem Skalierungspotenzial.

Das EBITDA, das im 2. Halbjahr 2023 aufgrund der Wachstumsdelle bei minus 0,3 Mio. Euro lag, drehte wieder in den positiven Bereich und erreichte +0,2 Mio. Euro (1. Hj. 2023: +0,5 Mio. Euro). Darin berücksichtigt sind bereits signifikante Einmalaufwendungen für die Neustrukturierung bei Acquiring-Bank-Partnern und aufwandswirksame Investitionen in den strategischen Wachstumsbereich Künstliche Intelligenz (AI).

Für das laufende 2. Halbjahr geht net digital von einer Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung aus, so dass der Umsatz im Gesamtjahr 2024 deutlich über dem Vorjahresniveau liegen soll. Auch beim EBITDA zeichnet sich ein gutes zweites Halbjahr ab. Im Gesamtjahr wird entsprechend mit einem deutlich positiven EBITDA gerechnet. Der Kerngeschäftsbereich Payment entwickelt sich auch in der aktuellen Periode unverändert stark, denn gerade die zukunftsträchtigen Carrier Billing Services gewinnen weiter an Dynamik. Die rahmenvertragliche Zusammenarbeit der net digital-Tochter MBE mit der 1&1 Mobilfunk GmbH entwickelt sich erfolgreich. Der strategische Wachstumsbereich Künstliche Intelligenz wird im 2. Halbjahr 2024 und darüber hinaus durch zahlreiche weitere Produktneuheiten geprägt sein. Entsprechend sieht net digital in den kommenden Jahren große Wachstumschancen im AI-Bereich.

Theodor Niehues, CEO der net digital AG: „Wir sind wieder zurück auf Wachstumskurs. Die Zäsur durch den Wegfall des wichtigen Acquiring-Bank Partners haben wir überwunden und verfügen dort heute über ein noch breiteres und stabileres internationales Partnernetzwerk, das uns zusätzliche Potenziale eröffnet. Der Umsatzanstieg von mehr als 23 Prozent im 1. Halbjahr im Vergleich zum traditionell starken 2. Halbjahr im Vorjahr belegt, dass wir wieder im Vorwärtsgang sind. Auch unsere Profitabilität bewegt sich wieder deutlich in die richtige Richtung und wir schreiben schwarze Zahlen beim EBITDA. Das Gesamtjahr wird beim Umsatz das Vorjahr entsprechend deutlich übertreffen und beim EBITDA wollen wir an die erfolgreiche Entwicklung in der ersten Jahreshälfte anknüpfen. Insgesamt sind wir – auch mit unserer Positionierung bei Künstlicher Intelligenz – ausgezeichnet für eine sehr erfolgreiche Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren aufgestellt.“

Über die net digital AG

Die net digital AG ist Partner vieler mittelständischer und großer Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Entertainment und entwickelt über die eigene Technologieplattform globale und individuell angepasste digitale Zahlungslösungen mit Fokus auf digitale Content-Distribution. Die Lösungen für den Vertrieb von Inhalten konzentrieren sich auf die Bereiche Unterhaltung, Musik und Videos. Zu den rund 250 internationalen Kunden der net digital AG zählen beispielsweise große Telekommunikations- und Medienkonzerne sowie diverse öffentliche Verkehrsbetriebe. Über die Technologieplattform erreicht die net digital AG mehr als 100 Millionen Verbraucher. Die Aktien der net digital AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "VRL" (ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3) gehandelt.

Kontakt net digital AG

+49 (0) 211 97 53 55-0

ir@net-digital.com

Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse für die net digital AG

edicto GmbH

Ralf Droz / Axel Mühlhaus

+49 (0) 69 90 55 05-54

netdigital@edicto.de

29.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: net digital AG Niederkasseler Lohweg 175 40547 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 211 545 621 0 E-Mail: ir@net-digital.com Internet: www.net-digital.com ISIN: DE000A2BPK34 WKN: A2BPK3 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt EQS News ID: 1977959

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1977959 29.08.2024 CET/CEST