Der Dax hat sich am Montag zunächst schwunglos gezeigt. In der ersten Handelsstunde gab der Index zeitweise über 100 Punkte nach, konnte die Verluste zuletzt allerdings auf 60 Punkte eingrenzen.

Damit blieb er etwas unterhalb seines Rekordhochs bei 18.970 Punkten vom Freitag, an dem er sich letztlich auch schon lethargisch gezeigt hatte. Für die vergangene Woche und den August stehen indes klare Gewinne zu Buche.

US-Börsen geschlossen

Da in den USA feiertagsbedingt kein Handel stattfindet, fehlt den hiesigen Märkten im Tagesverlauf ein wichtiger Impulsgeber. Die asiatischen Indizes fanden keine gemeinsame Richtung. Durchwachsene Wirtschaftsdaten aus China belasteten die Kurse an den chinesischen Börsen sowie in Hongkong. Dagegen gab es in Tokio und Sydney bescheidene Gewinne.

Infineon und Sartorius unter Druck

Infineon war mit einem Abschlag von 2,8 Prozent nach Sartorius der größte Verlierer im deutschen Leitindex. Der Chipwert wurde durch eine Kurszielsenkung von Kepler Cheuvreux belastet, das Analysehaus senkte das Kursziel auf 42 Euro, behielt aber die Einschätzung "kaufen" bei.

Deutsche Telekom-Titel waren mit einem Zugewinn von 0,8 Prozent stärkster Wert im Dax, Bayer hatte seine anfänglichen Kursgewinne nahezu komplett wieder abgegeben und notierte nur noch 0,45 Prozent oberhalb des Schlusskurses vom vergangenen Freitag.

(mit Material von dpa-AFX)