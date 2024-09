Deutschland: Wenig Bewegung erwartet

Nach den jüngsten Rekorden zeichnet sich im Dax ein kaum veränderter Start in den September ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor Beginn fünf Punkte tiefer auf 18.901 Punkte. Mit 18.970 Punkten hatte der Dax am Freitag nach dem Ausbruch vom Donnerstag einen weiteren Rekordstand erreicht.

Den zwischenzeitlich schwachen August beendete er schließlich mit einem Plus von gut zwei Prozent. Den Wahlausgang in den Bundesländern Thüringen und Sachsen hält der JPMorgan-Experte Greg Fuzesi für "schwierig, aber nicht dramatisch". Immerhin liege er nah an den vorherigen Umfragen. Der Wahlerfolg der AfD in Thüringen und der zweite Platz in Sachsen stellten der Bundes-Ampel zwar ein schlechtes Zeugnis aus. Entsprechend sei das Abscheiden von SPD, Grünen und FDP. Dies dürfte jedoch keinen unmittelbaren Einfluss auf ihre Bundespolitik haben, so Fuzesi. Zudem dürfte die AfD von Regierungsbildungen ausgeschlossen sein, weil andere Parteien sich Koalitionen verweigern.

USA: Gewinne

Die von Zinsoptimismus getragene gute Laune am US-Aktienmarkt hat am Freitag angehalten. Der Leitindex Dow Jones Industrial erreichte kurz vor dem Börsenende ein Rekordhoch bei 41.585 Punkten und schloss nur wenige Zähler darunter mit plus 0,55 Prozent auf 41.563,08 Punkten. Auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von 0,9 Prozent. Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag zum Börsenschluss um 1,01 Prozent auf 5.648,40 Punkte zu. Der Nasdaq 100 verbuchte einen Zuwachs von 1,29 Prozent auf 19.574,64 Zähler.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 41.563 +0,55 Prozent S&P 500 5.648 +1,01 Prozent Nasdaq 17.713 +1,13 Prozent

Asien: Überwiegend Verluste

Die chinesischen Börsen sind nach durchwachsenen Wirtschaftsdaten mit Verlusten in die Woche gestartet. So verschlechterte sich die Stimmung in chinesischen Industriebetrieben weiter, wie der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das herstellende Gewerbe laut des chinesischen Statistikamtes zeigte. Dem standen Daten des Wirtschaftsmediums "Caixin" gegenüber, laut denen sich die Stimmung in Chinas Industrie im August verbesserte.

Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel zuletzt um 1,8 Prozent und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien dank um 1,2 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 trat im späten Handel nahezu auf der Stelle. Moderate Gewinne gab es in Australien und in Südkorea.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.710 +0,16 Prozent Hang Seng 17.989 +1,14 Prozent CSI 300 3.279 -1,27 Prozent

Renten:

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 133,55 -0,03 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,29 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen 3,93 + 0,01 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,1048 +0,18 Prozent USD / JPY 146,13 -0,02 Prozent EUR / JPY 161,44 +0,05 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 76,36 USD -0,58 USD WTI 76,05 USD -0,53 USD

Umstufungen von Aktien

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 655 (590) EUR - 'BUY'

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 32 (28) EUR - 'OUTPERFORM'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SCHOTT PHARMA AUF 31,80 (32,80) EUR - 'HOLD'

BERENBERG STARTET BODYCOTE PLC MIT 'BUY' - ZIEL 800 PENCE

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR FERRARI AUF 599 (488) USD - 'OUTPERFORM'

Redaktion onvista/dpa-AFX