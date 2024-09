Flauer Start in den September | Arbeitsmarkt im Fokus

Der August endete für die Wall Street mit einem Feuerwerk. Nun werden mit dem September und Oktober zwei volatile und historisch betrachtet überwiegend schwächeren Börsenmonate eingeläutet. Statt der Ergebnisse, werden diese Woche die Wirtschaftsdaten im Fokus der Wall Street stehen. Im Vorfeld der am Freitag anstehenden Arbeitsmarktdaten dürfte die Nervosität und Volatilität zunehmen. Aktuell liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung von 25 Basispunkten am 18. September bei 69 Prozent. Die Aktien von Boeing werden durch eine Abstufung von Wells Fargo belastet. Super Micro hat am Freitag nach dem Closing offiziell bestätigt, dass der Jahresbericht verspätet gemeldet wird. Wie dem auch sei, rechnet das Management mit keinen merklichen Revidierungen der Zahlen für das vierte Quartal und Fiskaljahr 2024.



