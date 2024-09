Martin bespricht heute folgende Werte: Deutsche Börse, Commerzbank, Siemens Energy, ASML, Varta, Öl, GitLab, Zscaler, Elf Beuaty, Salesforce, VanEck Semiconductor-ETF und Nvidia.

Was für ein Start in den September. Gleich am ersten Handelstag nach dem Feiertag ging der US-Aktienmarkt deutlich in die Knie. Besonders die Halbleiter-Aktien, angeführt von Superstar Nvidia gingen reihenweise zu Boden. Sehen wir hier nun die gleiche schnelle Erholung wie im August? Darüber spricht Martin in der heutigen Sendung.

Außerdem stehen Aktien von Zscaler im Fokus, die zwar ein sehr gutes Quartal abgeschlossen haben, aber trotzdem enorm unter Druck stehen. Auch hier gibt es Gründe für die Bewegung.

Ebenso beim Rohstoff Öl, der gestern des restlichen Jahresgewinn 2024 ausradiert hat. Wie geht es nun in dieser schwierigen Phase weiter? Womit müssen Anleger rechnen? Das und mehr in der heutigen Sendung.