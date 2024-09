Tagesausblick für 13.09.: DAX hangelt sich weiter aufwärts. Gold mit neuer Rekordmarke

Wie erwartet senkte die europäische Notenbank den Leitzins. In den USA schalteten die Leitindizes nach dem gestrigen Kurssprung einen Gang zurück. Dennoch gelang es dem DAX®, die Marke von 18.500 Punkten zu überwinden. Damit konnte das Tageshoch zwar nicht ganz gehalten werden. Der Erholungskurs bleibt dennoch intakt.

An den Anleihemärkten ist die Zinssenkung der EZB erwartet worden. Dementsprechend hielten sich die Reaktionen im Rahmen. Sowohl am kurzen als auch bei längeren Laufzeiten zogen die Renditen leicht an. Die US-Notenbank entscheidet erst kommenden Woche. Allerdings hielten sich auch bei US-Staatspapieren die Bewegungen heute in engen Grenzen. Von sinkenden Zinsen profitierte vor allem Gold. Die Aussicht auf eine Zinssenkung der Fed schob die Notierung für eine Feinunze Gold heute auf 2.550 US-Dollar und damit auf ein neues Allzeithoch. Der Preise für die übrigen Edelmetalle Palladium, Platin und Silber legten prozentual gar noch deutlicher zu. Am Ölmarkt zeigten sich heute ebenfalls einige Bullen und schoben den Preis für ein Barrel Brent Crude Oil auf 72,75 US-Dollar – dem höchsten Stand seit einer Woche. Knackt der Ölpreis die 74 US-Dollarmarke besteht gar die Chance auf eine Erholung bis in den Bereich von 80 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Aixtron bügelte den gestrigen Kursabschlag heute wieder aus und schob sich an das obere Ende des kurzfristigen Seitwärtstrends. Die Autobauer BMW und VW zeigen erste Anzeichen einer Stabilisierung. Spekulationen auf einer raschen Gegenbewegung erscheinen aktuell zwar noch zu früh. Es könnten sich jedoch in kürze Tradingchancen ergeben. Die Deutsche Telekom profitierte von positiven Analystenkommentaren. Infineon bekam Rückenwind von der starken Erholung an der Nasdaq. Eckert & Ziegler will Pentixapharm voraussichtlich dieses Jahr an die Börse bringen. Die Aktie trat heute dennoch auf der Stelle.

Morgen die Entscheidung der FDA zum Multiple Sklerose-Medikament von Roche erwartet.

Wichtige Termine: