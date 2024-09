Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Stimmung am Dienstag wieder aufgehellt. Die Anleger nutzten die leichten Kursverluste zum Wochenauftakt für Käufe und setzten damit auf eine große Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed am Mittwochabend.

Der Dax schloss 0,5 Prozent im Plus bei 18.726 Punkten. Zwischenzeitlich hatte der Leitindex den höchsten Stand seit dem Rekordhoch zu Anfang des Monats erreicht. Das ist mit fast 19.000 Zählern in unmittelbare Reichweite gerückt. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel zog mit 1,45 Prozent auf 25.781 Zähler noch stärker an als der Dax."

Ob die Fed die Leitzinsen um 0,25 oder 0,5 Prozentpunkte senkt, bleibt unter den Marktteilnehmern umstritten", schrieb Mark Haefele, Chefinvestor der Großbank UBS. Aus diesem Grund sei auch die Reaktion der Investoren auf die Entscheidung der Notenbank mit Unsicherheiten behaftet.Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets verwies indes auf den erheblichen Abstand zwischen den Leitzinsen und der Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen. In Anbetracht dieser Diskrepanzen sollte ein großer Zinsschritt nach unten auch keine größere Panik an der Börse auslösen, da die Fed nur nachziehen würde. Es wäre eher eine Erleichterung und die Chance auf eine "weiche Landung" der US-Wirtschaft weiterhin gegeben./la/nas

Zalando-Aktie legt kräftig zu

Die Commerzbank-Aktie gewann am heutigen Dienstag knapp 0,3 Prozent. Der Einstieg der italienischen Großbank Unicredit und etwaige Gegenmaßnahmen der Deutschen Bank hatten den Commerzbank-Kurs zuvor auf den höchsten Stand seit 2012 getrieben.

Gute Geschäftsprognosen der britischen Baumarktkette Kingfisher sorgten für eine gute Stimmung im europäischen Konsumsektor. Am deutschen Markt zählten Online-Händler wie Zalando mit einem Plus von 7,7 Prozent, Delivery Hero mit einem Gewinn von circa acht Prozent und Hellofresh mit einem Anstieg von fast 5,9 Prozent zu den Gewinnern.

Daimler Truck verzeichnete im deutschen Leitindex einen Anstieg von etwa 3,5 Prozent bei seinen Aktienkursen. Auch Siemens Energy zeigte eine positive Entwicklung, mit einem Kursplus von rund 4,3 Prozent.

Papiere von Süss Microtec profitieren von Kaufempfehlung

Unter den kleineren Titeln sorgten Analystenkommentare für Bewegung. So schnellten Süss Microtec um 7,1 Prozent nach oben, angetrieben von einer neuen Kaufempfehlung der Investmentbank Jefferies. Zwei neue Verkaufsempfehlungen von der Warburg Bank und von MWB Research für die Anteile von Südzucker brockten diesen ein Minus von rund 3,3 Prozent ein.

Für die Aktien der RENK Group lief es weniger erfreulich, da sie einen Rückgang von rund 4,7 Prozent verzeichneten. Auch die Papiere des Internetanbieters IONOS kamen nicht gut weg und fielen ebenfalls um etwa 4,7 Prozent.

(mit Material von dpa-AFX)