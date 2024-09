Der Dax dürfte am Donnerstag ein Rekordhoch erreichen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisiert der X-Dax ein Plus von 0,9 Prozent auf 19.086 Punkte. Das bisherige Rekordhoch liegt bei 19.044 Punkten. Auch der EuroStoxx wird wohl freundlich in den Tag starten. Gute Vorgaben kommen aus Asien, wo umfangreiche Maßnahmen Chinas zur Stützung der Wirtschaft die Märkte antreibt.

Nach einem Plus von fast 13 Prozent im Jahresverlauf hatten sich die Anleger zuletzt schwerer getan mit Nachkäufen, sobald der Dax die 19.000-Punkte-Marke überschreitet. Getrübte Konjunkturerwartungen prägen das Bild, während Zinssenkungserwartungen schon eingepreist sind.

Im saisonal eigentlich schwächeren September hat sich der Dax bislang robust entwickelt. Charttechniker Martin Utschneider von Finanzethos sieht den Dax weiter in einem engen Seitwärtsbereich rund um die 19.000 Punkte. Übergeordnet befinde sich der Leitindex aber weiter im Aufwärtstrend, betonte er am Morgen.

Dow Jones bröckelt – Techwerte im Plus

Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Während die Leitindizes an der Wall Street nachgaben, zeigten sich die Technologiewerte an der Nasdaq mehrheitlich im Plus. Aktuell fehle den Märkten mangels stützender Nachrichten eine klare Richtung, schrieb Joachim Klement vom Beratungsunternehmen Panmure Liberum.

Kursgewinne an Asiens Börsen

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag weiter zugelegt. Die umfangreichen Maßnahmen der chinesischen Zentralbank zur Stützung der Wirtschaft treiben die Märkte weiter an.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.925 + 2,79 Prozent Hang Seng 19.764 + 3,32 Prozent CSI 300 3.514 + 3,31 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 134,44 - 0,01 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,173 - 0,71 Prozent 10-jährige US-Anleihen 3,788 + 0,08 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,1146 + 0,11 Prozent USD / JPY 144,70 - 0,04 Prozent EUR / JPY 161,28 + 0,07 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 72,86 USD - 0,60 USD WTI 69,14 USD - 0,55 USD

Umstufungen von Aktien

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 40 (43) EUR - 'NEUTRAL'

- MORGAN STANLEY HEBT GEA GROUP AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 50 EUR

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BP AUF 580 (600) PENCE - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SHELL AUF 45 (46) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR UBISOFT AUF 11 (21) EUR - 'NEUTRAL'

- MORGAN STANLEY STARTET OPMOBILITY MIT 'OVERWEIGHT'

- RBC HEBT EXPERIAN AUF 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - ZIEL 4200 (2500) PENCE

- RBC SENKT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 205 (210) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 280 (290) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 760 (800) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 145 (150) CHF - 'SECTOR PERFORM'

- UBS HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 15,30 (13,25) EUR - 'BUY'

Termine Unternehmen

07:00 DEU: KWS Saat, Jahreszahlen

08:00 DEU: Verbio, Jahreszahlen

08:00 GBR: Accenture, Q4-Zahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q3-Zahlen

10:00 SWE: Telia Company, Investor Day

12:30 DEU: BASF, Capital Markets Day

15:00 FRA: Nexans, Climate Day 2024

15:30 GBR: Diageo, Hauptversammlung

16:30 USA: Southwest Airlines, Investor Day

17:00 USA: Intuit, Investor Day

22:00 USA: Costco Wholesale, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 10/24

09:00 SPA: Einzelhandelsumsatz 8/24

10:00 ITA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/24

10:00 EUR: Geldmenge M3 8/24

14:30 USA: BIP Q2/24 (dritte Schätzung)

14:30 USA: Konsum Q2/24 (dritte Schätzung)

14:30 USA: Preisindex PCE-Kernrate Q2/24 (dritte Schätzung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Langlebige Güter 8/24

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 8/24

Redaktion onvista/dpa-AFX