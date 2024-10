Trading-Chance MTU Aero Engines: Heißgelaufen!

Werbung

Den Bullen gehen langsam die DAX-Werte aus, mit denen sie den Index noch höher ziehen könnten. Immer mehr Branchen wackeln, da werden die Alternativen rar. Umso intensiver wird dort gekauft, wo es noch keine „bad news“ gibt. Aber das macht diese weniger werdenden Standbeine der Hausse wackliger. MTU Aero Engines ist eines davon - eine Trading-Chance Short.

Die Aktie des Flugzeugtriebwerks-Herstellers MTU Aero Engines liegt momentan auf Platz 5 der besten DAX-Performer im bisherigen Jahresverlauf. Das ist beeindruckend, keine Frage. Aber ist das Fundament dieser starken Entwicklung wirklich solide genug, um mit noch mehr Kursgewinnen rechnen zu dürfen ... oder ist die Aktie womöglich schon heißgelaufen?

Durchschnittliches Analysten-Kursziel bereits erreicht

Letzteres ließe sich unterstellen. Und das nicht nur aus chart- und markttechnischer Sicht. Denn auch, wenn MTU Aero Engines Wachstum vorweisen kann, so ist das doch schon hinlänglich eingepreist. Aktuell sehen die Analysten den Gewinn pro Aktie im laufenden Jahr bei um die 12,80 Euro, daraus ergibt sich ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 22,2. Das ist im Vergleich zu den letzten zehn Jahren, von der verzerrten Corona-Phase abgesehen, ungewöhnlich teuer. Es wundert daher nicht, dass das durchschnittliche Kursziel der Experten von 282 Euro jetzt sogar schon leicht überboten ist.

Dass MTU Aero Engines aktuell zu den weniger werdenden Aktien des DAX gehört, deren Branche nicht durch Wachstums- und Margendruck ausgebremst werden, hat diesen Anstieg zuletzt sicherlich entscheidend befeuert. Aber nur, weil immer mehr andere Branchen Probleme bekommen und die Anleger sie deswegen eher meiden, ist eine teuer, tendenziell sogar zu teuer bewertete Aktie nicht weniger korrekturgefährdet. Vor allem, wenn sich eine solche Korrektur auch mit Blick auf die chart- und markttechnische Lage aufdrängen würde, wie der folgende Chart zeigt.

Doppel-Charthürde erreicht

Dieser längerfristige Chart auf Wochenbasis zeigt, dass die MTU Aero Engines-Aktie seit Herbst 2022 fast wie auf Schienen stieg. Dadurch wurde jetzt ein markanter Kreuzwiderstand erreicht, bestehend aus der oberen Begrenzung des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals und dem alten Rekordhoch bei 289,30 Euro aus dem Jahr 2020. Zugleich ist die Aktie markttechnisch heißgelaufen:

Der RSI-Indikator ist sogar auf Wochenbasis tief in die überkaufte Zone gestiegen, was, wie wir im Chart sehen, in den vorherigen Fällen dazu führte, dass die Luft nach oben äußerst dünn wurde. Ein kurzfristiges Überschießen über diese Doppel-Charthürde sollte man zwar einkalkulieren, aber gerade das würde Gewinnmitnahmen provozieren, die angesichts der eher hohen Bewertung auch eine größere Korrektur einleiten könnten.

Quelle: marketmaker pp4

Wir hatten am 1. August im Zuge der da vorgestellten, eher moderat positiv überraschenden Halbjahreszahlen schon einen Short-Trade vorgestellt, der sich ganz kurzfristig tadellos entwickelte, aktuell aber im Minus liegt. Dessen Stop Loss liegt bei 205 Euro, diese Position könnte, wer sie hat, bis zum Stopp auch halten. Hier nachzusetzen oder, wer am 1.8. nicht dabei war, das Thema Short neu anzugehen, wäre in dieser Konstellation jetzt hoch interessant.

Short-Trade kurz am entscheidenden Kreuzwiderstand

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 359,543 Euro derzeit einen Hebel von 3,7 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 312 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspricht einem Kurs von ca. 4,70 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die MTU Aero Engines-Aktie lautet PG3K3B.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 289,30 Euro (Allzeithoch)

Unterstützungen: 245,10 Euro, 240,05 Euro, 234,50 Euro, 210,80 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf MTU Aero Engines

Basiswert MTU Aero Engines WKN PG3K3B ISIN DE000PG3K3B6 Basispreis 359,543 Euro K.O.-Schwelle 359,543 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 3,7 Stop Loss Zertifikat 4,70 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

