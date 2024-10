Brent – Ölpreisrally gerät ins Stocken

Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten und die angekündigten Konjunkturmaßnahmen in China trieben den Ölpreis zu Monatsbeginn kräftig nach oben. In den vergangenen Tagen gab die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil jedoch einen Teil dieser Gewinne wieder ab. Ist das eine Bullenfalle?

Der Ölpreis wird von Angebot und Nachfrage bestimmt. Die schwache Konjunktur in Europa dämpft die Nachfrage. Mit dem geplanten Konjunkturpaket in China verknüpften Investoren kürzlich die Hoffnung, dass der Konjunkturmotor in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt wieder an Fahrt aufnimmt und damit die Nachfrage nach Öl steigt. Die Erwartungen wurden in den vergangenen Tagen jedoch zurückgeschraubt. Zudem könnte in den kommenden Monaten sogar das Ölangebot steigen.

Anfang September vereinbarten die OPEC+-Staaten, die ursprünglich für Oktober geplante schrittweise Erhöhung der Ölförderung, um zwei Monate zu verschieben. Einige OPEC+-Mitglieder sprachen sich bei dem Treffen sogar dafür aus, die Förderung noch weiter zu senken und damit die Preise zu stabilisieren. Eines der größten Ölförderer der Welt und OPEC+-Mitglied, Saudi Arabien, kündigte jedoch Medienberichten von Anfang Oktober zufolge an, die Ölförderung zu erhöhen. Sollte der Ölhahn aufgedreht werden, könnte der Ölpreis weiter unter Druck geraten. Die geopolitische Lage als auch die OPEC+ Politik dürften den Kurs des Ölpreises in den kommenen Monaten somit weiterhin bestimmen. Entscheidend könnte zudem Chinas Maßnahmenpaket sein. Größere Schwankungen sind daher nicht ausgeschlossen.

Chart: Brent Crude Oil Future



Widerstandsmarken: 81,90/87,55/91,00 USD

Unterstützungsmarken: 70,20/76,65 USD

Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil bewegt sich seit März 2023 mehrheitlich in einer Bandbreite zwischen 70,20 USD und 94,80 USD. Innerhalb dieser Range befindet sich der Ölpreis aktuell in einer Konsolidierungsphase. Dabei sank die Notierung von rund 91 USD im April diesen Jahres zeitweise unter die untere Barriere des Seitwärtstrends. In der ersten Handelswoche im Oktober schob sich der Ölpreis fast an die 200-Tage-Durchschnittslinie, die aktuell bei 81,45 USD verläuft. Inzwischen büßte der Kurs jedoch einen Teil dieser Kursgewinne wieder ein und stabilisiert sich nun bei rund 76,65 USD. Der kurzfristige MACD-Indikator zeigt zwar ein nachlassendes Momentum. Ist jedoch noch aufwärtsgerichtet. Der kurzfristige RSI-Indikator ist neutral zu bewerten. Solange die Unterstützung bei 76,65 USD nicht signifikant unterschritten wird besteht die Chance auf eine Erholung bis zum Kreuzwiderstand bei 81,90 USD. Nachhaltige Kaufimpulse sind frühestens oberhalb dieser Marke zu erwarten. Bei einem deutlichen Rücksetzer unter 76,65 USD muss mit einer Konsolidierung bis 70,20 USD gerechnet werden.

Brent Crude Oil Future in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 17.01.2023 – 10.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkerts.de

Brent Crude Oil Future in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 11.10.2019 – 10.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkerts.de

Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Preises für ein Barrel Brent Crude Oil teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Ölpreis die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Indexzertifikate auf den Ölpreis nehmen an der Kursbewegung des jeweiligen Öl-Futures teil. Im STOXX® Europe Oil & Gas Index sind die größten notierten europäischen Ölkonzerne enthalten. Dazu zählen BP, ENI, Repsol und TotalEnergies. Es drohen jedoch (hohe) Verluste, wenn der Index oder der Öl-Future die falsche Richtung einschlägt.

Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf Brent Crude Oil für Spekulationen, dass der Ölpreis steigt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Knock-Out Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag Brent Crude Oil HB2RNC 13,58 62,0392 62,0392 5,02 Open End Brent Crude Oil HD8PSR 6,63 69,6659 69,6659 10,11 Open End Brent Crude Oil HD9BDP 4,23 72,3054 72,3054 15,15 Open End Brent Crude Oil HD9DRV 2,44 74,2744 74,2744 25,17 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.10.2024; 10:45 Uhr

Turbo Bear Open End auf Brent Crude Oil für Spekulationen, dass der Ölpreis fällt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Knock-Out Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag Brent Crude Oil HB7RX1 14,35 92,3596 92,3596 -5,04 Open End Brent Crude Oil HD71F8 7,38 84,7027 84,7027 -10,00 Open End Brent Crude Oil HD78FB 4,53 82,0601 82,0601 -15,32 Open End Brent Crude Oil HD9GR6 2,88 80,25 80,25 -24,23 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.10.2024; 10:50 Uhr

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Verkaufspreis Gebühr Finaler Beobachtungstag ICE Brent Crude Oil Future Indexzertifikat HC6FYS* 77,11 1,00% p.a. Open End NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil Future Indexzertifikat HC6FYT* 72,41 1,00% p.a. Open End STOXX® Europe Oil & Gas (Net Return) Index Indexzertifikat HR0KNV* 110,58 0,25% p.a. Open End

* Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rück­zahlungsbetrag zurückzuzahlen ; Quelle: onemarkets by UniCredit; ; Stand: 10.10.2024 10:50 Uhr; weitere Produkte finden Sie hier.

