Der deutsche Aktienmarkt dürfte seine Vortagesgewinne am Donnerstag vor den am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten verteidigen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator ein zartes Minus von 0,06 Prozent auf 19.243 Punkte.

Der Dax hatte am Mittwoch schon von den festen US-Börsen Schwung mitgenommen. Die für 14.30 Uhr avisierten US-Verbraucherpreise könnten zum nächsten Kurstreiber werden. Laut der Commerzbank liegt der Marktkonsens für die Gesamtinflation bei 2,3 Prozent im Jahresvergleich, was etwas niedriger wäre als die 2,5 Prozent aus dem August. Die Kerninflation erwarten die Commerzbank-Experten mit 3,2 Prozent unverändert gegenüber dem August-Niveau.

Die Höhe der Inflation wird einmal mehr wichtig für das künftige Zinssenkungspotenzial der US-Notenbank Fed. Laut der Commerzbank zeigte deren Sitzungsprotokoll am Vorabend, dass es bei der jüngsten Entscheidung eine „heftige Debatte über den Umfang der Zinssenkung“ gab. Letztlich habe sich eine „erhebliche Mehrheit“ für die Kürzung um 0,5 Prozentpunkte ergeben.

Einzelwerte im Überblick

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien der Deutschen Telekom im Fokus stehen, die im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um 0,3 Prozent stiegen. Die Telekom will für das laufende Jahr eine höhere Dividende an seine Aktionäre auszahlen als gedacht und kündigte für 2025 Rückkäufe eigener Aktien von bis zu zwei Milliarden Euro an. Ferner vertrauen die Bonner auch in den kommenden Jahren auf ihre Tochter T-Mobile US als Gewinn- und Wachstumstreiber innerhalb des Konzerns. Am Donnerstag und Freitag will der Vorstand seine Ziele für die kommenden Jahre vorstellen.

Die gesunkenen Zuckerpreise sowie höhere Herstellungskosten haben Südzucker im ersten Geschäftshalbjahr erheblich belastet. So wurde das operative Konzernergebnis in den ersten sechs Monaten per Ende August mit 269 Millionen Euro mehr als halbiert. Neben deutlichen Rückgängen im Zuckergeschäft musste auch die Biosprit-Tochter Cropenergies wegen niedrigerer Ethanolpreise Federn lassen. Der Konzernumsatz stagnierte mit knapp 5,1 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau. Die Südzucker-Papiere fielen auf Tradegate um 0,8 Prozent.

Die Anteilsscheine von Airbus verbuchten auf Tradegate ein Minus von 0,5 Prozent. Der weltgrößte Flugzeugbauer lieferte im September 50 Verkehrsflieger aus, und damit drei mehr als im Vormonat. Damit summiert sich die Zahl in den ersten neun Monaten auf 497 Jets, womit Airbus über 200 Maschinen vor seinem kriselnden US-Konkurrenten Boeing liegt. Für das Jahresziel von 770 Maschinen muss sich der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern jedoch weiter ranhalten.

S&P 500 erreicht neues Rekordhoch

Die US-Börsen haben nach einem verhaltenen Handelsstart am Mittwoch kräftig an Schwung gewonnen. Der S&P 500 erreichte mit 5.796 Punkten ein neues Rekordhoch, während sich der Dow Jones deutlich in Richtung seiner Bestmarke von Ende September vorarbeitete. Auch für den Nasdaq 100 ist das Rekordhoch vom Juli wieder greifbar nah.

Asiens Börsen im Plus

Die asiatischen Aktienmärkte haben gestützt von positiven US-Vorgaben am Donnerstag zugelegt. Die Börsen in China und Hongkong legten dabei besonders deutlich zu.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.380 + 0,26 Prozent Hang Seng 21.309 + 3,26 Prozent CSI 300 4.026 + 1,78 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 133,16 - 0,19 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,257 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,078 + 0,22 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0940 + 0,01 Prozent USD / JPY 149,45 + 0,10 Prozent EUR / JPY 163,50 + 0,11 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 77,17 USD + 0,59 USD WTI 73,89 USD + 0,65 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 39 (38) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS STARTET NORDEX MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 15,10 EUR

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR DÜRR AUF 38 (39) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 20 (18,25) EUR - 'OUTPERFORM'

- UBS SENKT ZIEL FÜR KION AUF 45 (50) EUR - 'BUY'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MASTERCARD AUF 576 (536) USD - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT MAN GROUP AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 270 (295) PENCE

- BARCLAYS HEBT PREMIER FOODS AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 207 (143) P

- BERENBERG SENKT CENTRAL ASIA METALS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 210 (230) PENCE

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 39 (38) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ANGLO AMERICAN AUF 'NEUTRAL' (OW) - ZIEL 2335 (2285) PENCE

- JPMORGAN SENKT BOLIDEN AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 300 (305) SEK

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Südzucker, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Givaudan, Q3-Umsatz

13:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Capital Markets Day

DEU: Dritte Runde in den Tarifverhandlungen öffentliche Banken

DEU: Deutsche Telekom, Capital Markets Day

USA: Vorstellung von Teslas Robotaxi angekündigt

Termine Konjunktur

01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/24

10:00 ITA: Industrieproduktion 8/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Verbraucherpreise 9/24

Redaktion onvista/dpa-AFX