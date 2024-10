Aktien Frankfurt: Dax legt wieder zu - Tesla liefert Steilvorlage für Autosektor

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Verlusttagen des Dax in Folge haben die Aktienkurse am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Nicht zuletzt starke Automobilwerte trieben den Leitindex an, wiederum befeuert von überraschend guten Quartalszahlen von Tesla . Der Dax stieg am frühen Nachmittag um 0,8 Prozent auf 19.529 Punkte.

Im vorbörslichen US-Aktiengeschäft sprangen Tesla-Aktie um 14 Prozent nach oben. "Endlich steigen die Margen wieder", schrieb Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Zwar seien eine schwächere Nachfrage und die zunehmende Konkurrenz durch chinesische E-Autohersteller nach wie vor nicht wegzudiskutieren - aber Tesla steuere nun erfolgreich gegen.

Das entfachte auch in Deutschland Aufwind für die Branche: Die Kursgewinne von BMW , Mercedes-Benz , Porsche AG und Volkswagen reichten von 2,5 bis gut 4 Prozent.

Auch die Kurse von Zulieferern wie Continental und Infineon legten überdurchschnittlich zu. Außerdem wurde am Markt auf eine Kreise-Meldung verwiesen, wonach China bei seinen Autoherstellern darauf dränge, die Expansion in Europa vorerst zu bremsen.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gewann derweil 0,9 Prozent auf 27.253 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone stieg um 0,7 Prozent.

Mit dem Chemiekonzern Symrise , dem Nivea-Hersteller Beiersdorf und dem Triebwerksfabrikanten MTU legten drei Dax-Konzerne ihre Quartalsbilanzen vor. Bei Beiersdorf reagierten Anleger erleichtert, nachdem die Hamburger die Jahresziele bekräftigt hatten. Der Kurs stieg um 3,4 Prozent.

Anders Symrise, die sich mit minus 2,6 Prozent am Dax-Ende wiederfanden. Hier seien die Erwartungen am Markt an das Zahlenwerk wohl höher gewesen, vermutete Analyst Edward Hockin von JPMorgan.

Aktien von MTU verteuerten sich um gut 1 Prozent. Hier lobte Analystin Chloe Lemarie vom Investmenthaus Jefferies ein dynamisches Geschäft mit Ersatzteilen. Dies gilt als besonders profitabel.

Siemens könnte derweil den US-Softwarehersteller Altair Engineering übernehmen. Beide Unternehmen seien im Gesprächen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Analysten werten einen solchen Deal als strategisch sinnvoll, womöglich aber kostspielig. Siemens-Aktien legten leicht zu.

In der zweiten Reihe im MDax kamen die Quartalszahlen von Siltronic gut an. Der Kurs des Herstellers sogenannter Wafer als Vorprodukt von Halbleitern stieg um knapp 5 Prozent. Allerdings war der Kurs am Vortag auf den tiefsten Stand seit Mai 2023 gefallen.

Bilfinger -Aktien brachen um bis zu fast 16 Prozent ein. Börsianer führten dies auf eine Mitteilung des Baudienstleisters zurück, wonach eine Tochtergesellschaft in den USA als Generalunternehmer beim Bau eines Fähranlegers fungiert hatte, bei dessen Einsturz vor einigen Tagen sieben Menschen ums Leben kamen.

Am Devisenmarkt stabilisierte sich der Euro am Nachmittag bei 1,0802 US-Dollar nach Verluste in den vergangenen Wochen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstag auf 1,0767 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stiegen die Notierungen. Der Rentenindex Rex legte um 0,27 Prozent auf 126,42 Punkte zu. Die Umlaufrendite fiel von 2,27 Prozent am Vortag auf 2,22 Prozent. Der Bund-Future stieg um 0,42 Prozent auf 133,32 Zähler./bek/jha/

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---