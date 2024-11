AKTIE IM FOKUS: Essilorluxottica auf Rekordhoch - Gerücht über Meta-Einstieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Brillenherstellers Essilorluxottica sind am Montag nach Spekulationen über einen Einstieg des US-Konzerns Meta auf ein Rekordhoch gesprungen. Sie setzten sich am späteren Vormittag mit plus 4,5 Prozent bei 226,80 Euro zugleich auch an die Spitze des EuroStoxx 50 . Der Konzern ist nun gut 103 Milliarden Euro wert.

Der französische Nachrichtenkanal "BFM Business" berichtete, er habe von einer dem Management nahestehenden, nicht genannten Quelle erfahren, dass die Facebook- und Instagram-Mutter Meta etwa vier bis fünf Prozent an Essilorluxottica übernehmen wolle. Der Brillen-Konzern gehe davon aus, der Gründer und Vorstandschef von Meta, Mark Zuckerberg, werde fünf Milliarden Euro in den Hersteller von Ray-Ban-Brillen investieren./ck/jha/