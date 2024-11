Nach anfänglich größeren Kursgewinnen haben die Investoren am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch mit umfangreichen Verkäufen auf den Wahlsieg des Republikaners Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl reagiert. Der Dax stieg am Vormittag zeitweise um mehr als 1,5 Prozent, bröckelte danach aber stetig ab und beschleunigte seine Talfahrt am Nachmittag. Am Ende verlor der Leitindex 1,13 Prozent auf 19.039 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte schloss mit einem Minus von 0,86 Prozent bei 26.338 Zählern.

Wahlsieger Trump stellte für seine zweite Amtszeit unter anderem hohe Einfuhrzölle und Steuersenkungen in Aussicht. Letzteres ließ die Kurse von US-Staatsanleihen einbrechen, denn mit Steuersenkungen droht ein höheres Haushaltsdefizit. Anleger könnten nun also Mittel aus US-Anleihen in Aktienund andere Anlageklassen umschichten. Entsprechend euphorisch fielen die Reaktionen an den US-Börsen aus, wo die wichtigsten Standardwerte-Indizes Rekordhöhen erreichten.

"Donald Trump kehrt ins Weiße Haus zurück. Mehr noch, er kann dank eines 'Republican Sweep', der Mehrheit in beiden Kammern des US-Kongresses, quasi durchregieren. Mit solch einem triumphalen Sieg haben auch an der Börse nur die wenigsten gerechnet", stellte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets fest. Dagegen wüssten die Anleger hierzulande einfach noch nicht, "was sie nun wirklich von einem Trump 2.0 mit noch mehr Machtfülle erwarten können. So dürften auch die kommenden Tage und Wochen für den Dax eher volatil ohne klare Richtung bleiben", prognostizierte Oldenburger.

Björn Jesch vom Vermögensverwalter DWS merkte an: "Als positiv könnte man die Hoffnung äußern, dass eine weitere Trump-Präsidentschaft den Reformwillen in Brüssel und Berlin vorantreiben könnte".

FMC: Aktien der Dialyse-Beteiligung im Plus

Im deutschen Aktienhandel ist nach der Wahl in den USA der Automobilsektor klarer Verlierer. Hier befürchten Anleger Strafzölle der USA auf deutsche Importe. Die Kursverluste reichen von rund 4,3 Prozent für Volkswagen, fast 4,9 Prozent für Porsche AG über circa 6,4 Prozent bei Mercedes-Benz bis zu knapp 6,6 Prozent für BMW. Bei BMW kam erschwerend eine enttäuschende Quartalsbilanz der Münchener hinzu, die einen massiven Gewinneinbruch erlitten haben.

Deutlich besser kamen bei Investoren die Geschäftsberichte von Siemens Healthineers und Fresenius an. Aktien von Siemens Healthineers führten mit plus gut 7 Prozent den Dax an, knapp vor Fresenius mit circa sechs Prozent. Bei Siemens Healthineers hätten einige Anleger ein Verfehlen der Ziele befürchtet, das sei jedoch nicht eingetreten, schrieb Analyst Graham Doyle von der Schweizer Bank UBS. Fresenius wurde mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr optimistischer. Aktien der Dialyse-Beteiligung Fresenius Medical Care gewannen rund 5,7 Prozent.

Evotec stürzt ab: Aktie fällt nach schwachen Zahlen

In der zweiten Reihe im MDax wurde der Quartalsbericht des Software-Dienstleisters Teamviewer abgestraft. Die Papiere brachen um knapp 13 Prozent ein. Auch die Kurse von Evonik und Puma gerieten nach den Quartalsberichten der beiden Unternehmen unter Druck.

Gemieden wurde die Branche der Erneuerbaren Energien. Hier könnte sich der Wahlausgang in den USA negativ auswirken, denn Donald Trump ist eher als Befürworter der herkömmlichen Energiequellen bekannt. RWE verloren fast 4,4 Prozent, Nordex circa 7,6 Prozent und SMA Solar sogar knapp 10,6 Prozent.

In der dritten Reihe im SDax brachen Evotec-Aktien um circa 15,3 Prozent ein nach unerwartet schwachen Geschäftszahlen. Ein operativer Rekordgewinn des Anlagenbauers Kontron ließ den Kurs der Aktien um knapp 11,9 Prozent nach oben schnellen.

(mit Material von dpa-AFX)