Wall Street spielt Trump-Wahlsieg von 2016 | Aufschwung geht weiter

Nie zuvor hatte die Wall Street am Tag nach den Wahlen einen so guten Handelstag wie am gestrigen Mittwoch. Schaut man sich die unterschiedlichen Sektoren an, die die Rallye angeführt haben, sehen wir eine nahezu genaue Wiederholung in den Tagen nach dem letzten Sieg von Donald Trump. Wie zu erwarten war, sinkt auch die Volatilität deutlich. Im Fokus steht heute die US-Notenbank, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit am Nachmittag die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird. Was das nahende Ende der Berichtssaison betrifft, ist das Bild uneinheitlich. Während es bei den Aktien von ARM Holdings, Albermarle, Match Group, SolarEdge und Wolfspeed unter Druck stehen, geht es bei den Aktien von Dutch Brothers, Elf Beauty, Gilead, HubSpot, Moderna, Take-Two Interactive, Lyft und Qualcomm aufwärts.



