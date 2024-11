Trump Rally: Bitcoin, Gold & Tesla im Höhenflug | DAX | BNP | Börse Stuttgart

► Darum geht's im Video: Turbulentes Treiben auf der politischen Bühne: In Deutschland zerbricht die Ampel-Koalition, in den USA gelingt Donald Trump die Rückkehr ins Weiße Haus. Über die Reaktionen an den Finanzmärkten, Gewinner und Verlierer, sowie die Reaktionen der Privatanleger im Handel mit Optionsscheinen, Knock-out Produkten und Zertifikaten sprechen Kemal Bagci (BNP) und Cornelia Frey (Senior Communication Manager Boerse Stuttgart Group) im Interview.



Timestamps:

00:00 ► Einführung / Politische Turbulenzen beschäftigen Finanzmärkte

03:23 ► Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft

04:49 ► Höhenflug von Tesla & Co.

06:15 ► China: Strafzölle und Handelskonflikte voraus?

07:43 ► FED: Wie sehr kann Trump die Notenbank beeinflussen?

10:27 ► Rohstoffmärkte: Chancen und Risiken

13:05 ► Reaktionen der BNP-Anleger most actives



