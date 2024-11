Bitcoin: Jetzt ist alles möglich

Nach mehr als einem halben Jahr der Konsolidierung ist dem Bitcoin-Kurs endlich ein charttechnischer Ausbruch und ein Sprung in die Preisfindungsphase gelungen. Nun zeigt die Kryptowährung einmal mehr, welche Dynamik in einer Bitcoin-Rally stecken kann. Nach dem recht deutlichen Wahl-Sieg des krypto-freundlichen Kandidaten Donald Trump ist der Kurs im Verlauf von sechs Handelstagen von 70.000 Dollar auf in der Spitze 90.000 Dollar gestiegen, ein Plus von knapp 30 Prozent.

Quelle: Tradingview/ decentralist

Auch im Altcoin-Sektor sind bereits entsprechende Kursbewegungen zu sehen, auch wenn Bitcoin derzeit noch im Fokus der Aufmerksamkeit steht. Sollte Bitcoin seinen vergangenen Preismustern weiterhin folgen, dann stehen nun mehrere Wochen der Preisfindung an, bevor die erste maßgebliche Korrektur folgen könnte.

Im 2017er Zyklus hat der Bitcoin-Kurs etwa acht Wochen Aufwärts-Momentum erlebt, bevor die erste namhafte Korrektur aufgetreten ist. Im 2021er Zyklus waren es immerhin vier Wochen. Viele Analysten gehen nun davon aus, dass der Bitcoin-Kurs bis Jahresende die lang ersehnte Marke von 100.000 Dollar knacken kann.

Anhand bisheriger Krypto-Zyklen ist es wahrscheinlich, dass der breite Altcoin-Sektor erst mit einiger Verzögerung folgen und entsprechende Kursbewegungen sehen lassen wird, auch wenn die allgemeine Aufwärtsbewegung von Bitcoin bereits alle Krypto-Boote mit anhebt. Eine breite Mehrrendite von Altcoins gegenüber Bitcoin ist mit Blick auf vergangene Marktdynamiken vorerst aber noch nicht zu erwarten.

Bricht erneut ein Hype unter Privatinvestoren aus?

Vergangene Krypto-Bullenmärkte waren stets von einem starken Hype vieler Privatinvestoren geprägt, die emotional eingefärbt in den Markt gedrängt sind. Man erinnere sich beispielsweise an die Tiktok-Challenges aus der letzten Rally 2021, als diverse Influencer dazu aufgerufen haben, den Preis des Memecoins Dogecoin durch kollektive Käufe nach oben zu treiben. Auch die Werbekampagnen von diversen Celebrities für NFT-Kollektionen waren ein Ausdruck der Manie, die die Allgemeinheit damals in Bezug auf den Krypto-Sektor erfasst hatte.

Von einem solchen Hype ist bisher noch wenig erkennbar. Während die Memecoin-Rallys in diesem Zyklus hauptsächlich von gelangweilten Krypto-Veteranen verursacht wurden, die gegenseitig versuchen, sich im Spiel des Memecoin-Stühlerückens zu übertrumpfen, ist der bisherige Bitcoin-Anstieg größtenteils auf ein stark gestiegenes institutionelles Interesse zurückzuführen.

Die Zulassung der Bitcoin-ETFs und der Ritterschlag der Wallstreet waren dabei die Grundsteinlegung. Nun wird Bitcoin immer mehr als ernsthafte Alternative für eine Absicherung des Kapitals betrachtet, um sich vor den wachsenden Gefahren einer systemischen Krise zu schützen. Die anhaltende US-Schuldenkrise, geopolitische Spannungen und systemische Gefahrenherde wie die chinesische Immobilienkrise oder die Yen-Krise liefern das Futter für ein wachsendes Interesse an Bitcoin aus fundamentalen Gründen, die weit über einen bloßen Hype hinausgehen.

Nichtsdestotrotz dürfte der Wahlsieg Donald Trumps und seine sehr krypto-freundliche Haltung das Potenzial dafür liefern, dass das Thema Krypto nun auch wieder für die breitere Öffentlichkeit interessant wird. Letzten Endes sind es vor allem die steigenden Preise, die das Interesse der Allgemeinheit einmal mehr entfachen werden.

Nun, da Bitcoin neue Allzeithochs verzeichnet und in den USA darüber diskutiert wird, Bitcoin zu einer strategischen Reserve für das Land zu machen, wird auch wieder mehr in den Mainstream-Medien darüber berichtet. Ein gestiegenes Interesse ist bereits daran erkennbar, dass die Google-Such-Volumen für das Wort „Bitcoin“ in den letzten Tagen deutlich angezogen sind.

Es könnte sich dadurch eine ähnliche Dynamik wie in den vergangenen Zyklen abzeichnen, die das Kapital zuerst in Bitcoin und dann – auf der Jagd nach mehr Rendite – weiter die Risikokurve entlang in den Altcoin-Sektor führen wird.

Auch die Wall Street dürfte nun ein vermehrtes Interesse daran haben, da seit der letzten Rally die institutionelle Infrastruktur und damit auch die Monetarisierungs-Möglichkeiten für die großen Wall-Street-Player deutlich gewachsen sind.

Bitcoin- und Ethereum-ETFs sind nun für jeden verfügbar und auf Neobrokern wie Robinhood lassen sich mittlerweile eine ganze Reihe an Kryptowährungen traden. Unter einer regulatorisch nun wesentlich freundlicher eingestellten US-Regierung sind zudem auch ETFs auf weitere Kryptowährungen wie Solana, Chainlink, Ripple und Co wesentlich wahrscheinlicher geworden. In Europa sind wir in Sachen verfügbare Krypto-ETPs ohnehin bereits um einiges weiter als die Amerikaner. Die Schleusen der traditionellen Finanzwelt in die Krypto-Welt sind offen.

Wie geht es weiter?

Der politische Umschwung in den USA hat für Bitcoin und den Krypto-Sektor sämtliche Steine für eine schnellere Adaption aus dem Weg geräumt. Jetzt rückt wieder der eigentliche Treiber für den Bitcoin-Kurs in den Fokus: der globale Liquiditätszyklus.

Auch hier stehen die Sterne günstig für eine anhaltende Rally, da sowohl China als auch die USA als wichtigste Puzzleteile im globalen Bild nun wieder geldpolitisch wie fiskalpolitisch lockern. In den USA dürfte uns in 2025 noch einiges erwarten. Denn die Schuldenkrise bleibt ein Thema.

Perspektivisch wird es immer schwieriger für das US-Finanzministerium werden, das weiterwachsende Angebot an Anleihen noch an den Mann zu bringen. Eine regulatorische Änderung im Bankensektor wird unvermeidbar sein – in dem Sinne, dass Staatsanleihen aus der Risiko-Fremdkapitalrechnung für Geschäftsbanken herausgenommen werden.

Dies wird (vereinfacht ausgedrückt) den Weg dafür ebnen, dass Geschäftsbanken zukünftig unbegrenzt Staatsanleihen kaufen und eine weitere Finanzierung der USA möglich machen werden. Die USA wollen die Wirtschaft weiter in Schwung halten und die Produktion aus China zurück ins eigene Land holen. Das wird Investitionen im gigantischen Ausmaß nötig machen.

Langfristig ist das abseits von nicht realisierbaren Einspar- und Steuererhöhungsmaßnahmen der einzige Weg, um aus der Schuldenspirale wieder herauszukommen: Eine massive Erhöhung des Wachstums, um selbst das rapide Schuldenwachstum zu überflügeln. Das wird eine weitere extreme Ausweitung der Geldmenge herbeiführen. Das ist das Fundament für eine anhaltende Bitcoin-Rally.

Denken Sie langfristig!

Bitcoin only oder gehören Altcoins mit in das Krypto-Portfolio? Alles, was man darüber wissen muss, erfahren Sie in der neuen Video-Ausgabe von decentralist.