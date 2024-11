Bitcoin: Wieso du deine FOMO zügeln solltest

Seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ist die Rally des Bitcoin-Kurses in vollem Gange. Doch Neueinsteiger, die Angst haben, etwas zu verpassen ("FOMO"), sollten angesichts der hohen Volatilität vorsichtig sein.

Seit der Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten in der vergangenen Woche kennt steigt der Kurs der ältesten und größten Kryptowährung rasant an. Heute nun hat der Bitcoin erstmals in seiner Geschichte kurzzeitig die Marke von 90.000 US-Dollar überschritten und damit seit der Wahl vor sechs Tagen um über 30 Prozent zugelegt.

Was treibt die Rally?

Der aktuelle Optimismus wird nicht nur durch die Hoffnung auf eine Lockerung der regulatorischen Beschränkungen für Kryptowährungen genährt, sondern auch durch die Aussicht auf staatliche Bitcoin-Reserven in den USA. Die mögliche Einführung einer strategischen Bitcoin-Reserve würde einem Ritterschlag für die Kryptowährung gleichkommen.

Was genau dann am Ende von der Trump-Regierung umgesetzt werden wird ab Ende Januar, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Die Bitcoin-Rally ist aktuell bereits in vollem Gange.

Was kann ich als Anleger tun?

Falls du schon vor dem Wahlergebnis eingestiegen bist - womöglich in Antizipation eines Wahlsiegs von Donald Trump: Herzlichen Glückwunsch. Alle anderen Marktteilnehmer stehen vor dem klassischen FOMO-Dilemma (siehe dazu auch ausführlich: hier).

FOMO, "Fear of Missing Out" (Angst, etwas zu verpassen), beschreibt im Börsenhandel die Sorge, potenzielle Gewinne zu verpassen, wenn man nicht rechtzeitig investiert. Diese Emotion kann Anleger dazu verleiten, übereilt in stark steigende Märkte einzusteigen, oft ohne gründliche Analyse. FOMO ist wichtig, weil sie irrationale Entscheidungen fördert, was Blasenbildung und starke Kursschwankungen verstärken kann.

Wie sieht das Chance/Risiko-Verhältnis aus?

Die in den vergangenen Monaten viel diskutierte 100.000-Dollar-Marke beim Bitcoin war heute morgen kurzzeitig nur noch 10.000 Dollar entfernt. Es ist zwar sehr gut möglich, dass diese Marke in den kommenden Tagen und Wochen auch erreicht werden wird. Dies bedeutet allerdings nicht, dass die heutigen Kurse im Bereich um 88.000 Dollar ein attraktives Einstiegsniveau sind unter Chance/Risiko-Aspekten.

Je länger die Rallyphase andauert, desto größer werden die Kursschwankungen der Kryptowährung. Ein erstes Warnsignal war der Kursverlauf am heutigen Vormittag: Zwischen sieben und elf Uhr verlor der Bitcoin-Kurs vom Tageshoch zwischenzeitlich knapp 5.000 Dollar, wie der 30-Minuten Chart vom heutigen Vormittag zeigt (unten).

Quelle: Tradingview

Diese Kursschwankungen solltest du im Hinterkopf behalten, wenn du dich entscheidest, zu den aktuellen Kursen einzusteigen. Viele Marktteilnehmer sitzen auf hohen kurzfristigen Gewinnen von teilweise über 30 Prozent (ungehebelt) - da locken natürlich zunächst erst einmal Gewinnmitnahmen - selbst wenn man langfristig weiter bullisch für die Kryptowährung bleibt.

Ein Blick auf den Wochenchart (unten) zeigt den dynamischen Ausbruch aus der mehrmonatigen Seitwärtskonsolidierung (schwarz) in der Vorwoche. Ein idealer Long-Einstieg aus charttechnischer Sicht wäre nun ein erneuter Test des vorherigen Allzeithochs im Bereich um 74.000 Dollar (Bereich türkis). Ob es dazu noch einmal kommen wird, ist aktuell allerdings mehr als fraglich.

Was, wenn ich trotzdem kaufen will?

Falls du unbedingt jetzt noch in den Markt einsteigen willst und vor dem FOMO-Dilemma stehst, empfiehlt es sich, gestaffelt zu agieren. Das heißt: Du könntest etwa ein Drittel des geplanten Investments zu den aktuellen Kursen tätigen und zwei Drittel in einen möglichen Rücksetzer Richtung 74.000 bis 80.000 Dollar. Das Chance/Risiko-Verhältnis für eine Bitcoin-Longposition ist auf dem aktuellen Kursniveau allerdings nicht (mehr) besonders attraktiv.

Disclaimer: Das ist keine Anlageempfehlung zum Kauf von Kryptowährungen!