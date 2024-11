Bitcoin Kurs hält sich über 90.000 Dollar – MicroStrategy kauft weitere BTC

Zu Wochenbeginn kann sich der nach Marktgröße wichtigste Kryptowert Bitcoin (USD) weiterhin über der psychologischen 90.000-Dollar-Marke halten. Der Risikoappetit der Anleger ist offensichtlich weiterhin nicht zu bändigen. Marktteilnehmer könnten nach wie vor die 100.000-Dollar-Marke ansteuern.

Dass größere Gewinnmitnahmen insbesondere über das Wochenende ausgeblieben sind, könnte für eine mögliche Fortsetzung der Kursrallye sprechen.

Indes hat das Unternehmen MicroStrategy erneut im großen Stil bei Bitcoin zugegriffen.

Anleger dürften verstärkt ein Auge auf Personalentscheidungen Trumps werfen

Investoren dürften nun verstärkt ein Auge auf die Personalentscheidungen Donald Trumps werfen. Ein „Krypto-Kabinett“ könnte die Weichen für ein kryptofreundliches Washington schon vor Trumps Amtsantritt stellen. Insbesondere die Personalie Gary Gensler, welcher in Bezug auf Kryptowerte äußerst restriktiv eingestellt ist, ist Anlegern ein Dorn im Auge. Sollte Trump den Chefsessel der Aufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission neu besetzen und durch eine kryptofreundliche Personalie austauschen, wäre dies womöglich Wasser auf die Mühlen der Anleger.

Spätestens im Januar, wenn der designierte US-Präsident Donald Trump in das Weiße Haus einzieht, dürften Anleger erste Schritte erwarten.