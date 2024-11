Deutschland: Moderate Gewinne

Der Dax dürfte am Donnerstag mit einem soliden Start zunächst die Marke von 19.000 Punkten halten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,5 Prozent höher auf 19.095 Punkte. In den vergangenen Tagen war der Index mehrfach unter die 19.000er-Marke gerutscht, hatte sie aber halten können. Mit dem wohl freundlichen Start hebt sich der Dax etwas von insgesamt durchwachsenen Vorgaben aus den USA und Asien ab.

Zunächst kein eindeutiger Treiber wurden die von vielen als "letztes Highlight der Berichtssaison" angepriesenen Resultate von Nvidia am Vorabend nach US-Börsenschluss vorgelegt hat. Nvidia bestätigte seine Ausnahmerolle in Zeiten des KI-Booms. Der Chipkonzern übertraf erneut die Erwartungen, doch im nachbörslichen Handel zollen die Aktien ihrer diesjährigen Kursverdreifachung mit einem Abschlag von 2,5 Prozent Tribut.

Laut Bernstein-Experte Stacy Rasgon könnten Anleger den Ausblick so auslegen, dass er die Erwartungen nicht mehr ganz so deutlich übertrifft wie gewohnt. Laut der Bank UBS lieferte Nvidia eine konservative Prognose mit Aufwärtspotenzial.

USA: Durchwachsen

Die US-Börsen haben am Mittwoch einen Schlussspurt hingelegt. Offenbar hoffen einige Anleger - ähnlich wie etliche Experten - vor dem nach der Schlussglocke anstehenden Quartalsbericht von Nvidia auf gute Zahlen des KI-Halbleiterspezialisten. Dessen Aktien verharrten allerdings in der Verlustzone.

Der Leitindex Dow Jones Industrial drehte ins Plus und schloss 0,32 Prozent höher mit 43.408,47 Punkten. Der marktbreite S&P 500 machte seinen Tagesverlust wett und schloss mit 5.917,11 Punkten prozentual unverändert, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 letztlich noch 0,08 Prozent auf 20.667,10 Punkte abgab.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 43.408 +0,32 Prozent S&P 500 5.917 +0,00 Prozent Nasdaq 18.966 -0,10 Prozent

Asien: Verluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Die Unsicherheit an den Märkten setzt sich damit fort. Im Fokus bleiben geopolitische Unsicherheiten. In Tokio sank der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um 0,8 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten sank um 0,1 Prozent und der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gab um fast ein halbes Prozent nach.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.026 -0,80 Prozent Hang Seng 19.705 -0,40 Prozent CSI 300 3.989 -0,10 Prozent

Renten

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 131,99 +0,04 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,35 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen 4,40 -0,01 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0547 +0,11 Prozent USD / JPY 155,16 -0,02 Prozent EUR / JPY 163,65 +0,22 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 73,00 USD -0,21 USD WTI 68,95 USD -0,18 USD

Umstufungen von Aktien:

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SIXT-STÄMME AUF 110 (100) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR PVA TEPLA AUF 12 (14,50) EUR - 'HOLD'

UBS SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 22 (30) EUR - 'NEUTRAL'

LBBW SENKT PROGRESS WERK OBERKIRCH AUF 'HALTEN' (KAUFEN) - ZIEL 29 (45) EUR

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR NVIDIA AUF 175 (155) USD - 'OUTPERFORM'

Redaktion onvista/dpa-AFX