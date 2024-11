Trump droht mit Zöllen (die so nicht kommen dürften)

Trump droht Mexiko und Kanada mit 25 Prozent Einfuhrzöllen. China wird mit einer Anhebung der Zölle auf alle Importe um 10 Prozent. Die Rhetorik sorgt vereinzelt für Turbulenzen, obwohl insbesondere gegenüber Kanada und Mexiko solche Zölle unwahrscheinlich bleiben. Abseits der Politik fallen die Nachrichten uneinheitlich aus. Die Aktien von Kohl’s, Agilent, Zoom und Best Buy stehen nach den Quartalszahlen teils stärker unter Druck. Analog Dives, Dick’s Sporting und JM Smucker profitieren hingegen von den Zahlen. Die Aktien von Amgen stehen unter Druck, weil die Erfolgsquote bei dem Gewichtsverlustmedikament in der zweiten Testphase die Ziele der Wall Street nicht erreicht hat.



00:00 Intro

00:32 Trump droht mit Anhebung der Einfurzölle

05:38 Meldungen Autoindustrie: BYD, Nissan, Rivian u.m.

07:56 Amgen | Medicare | US Gesundheitsminister

12:24 Kohl’s, Abercrombie, Best Buy, Analog Dives, Zoom u.m.

17:40 Analysten: Zoom, American Air, FedEx, Moderna, Pinterest u.v.m.

23:10 Meldungen: Qualcomm/Intel, Lockheed Martin, Wells Fargo

25:05 Statistik Bank of America für Thanksgiving-Woche (Grafik)



