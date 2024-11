Wasser: Mit diesem ETF investieren Sie in und für die Zukunft

Werbung

Die Wasserversorgung der Weltbevölkerung wird zunehmend schwieriger. Dabei ist es zwar richtig, dass die Wassermenge des Planeten insgesamt konstant bleibt. Aber die Menge an sauberem, als Trinkwasser und für die Bewässerung nutzbaren Wassers nimmt ab, während der Bedarf daran steigt. Unternehmen, die daran arbeiten, diese Herausforderungen zu meistern, gehört die Zukunft. Mit diesem ETF investieren Sie in die wichtigsten Unternehmen dieses Sektors.

Der Zugang zu sauberem Wasser ist überlebenswichtig. Doch aktuell hat laut jüngster Zahlen der UN ein Viertel der Menschheit und ein Drittel der Kinder unter 18 Jahren keinen regelmäßigen, gesicherten Zugang zu sauberem Wasser. Diese Situation lässt sich nur in den Griff bekommen, wenn innovative Strukturen und Technologien dafür sorgen, dass die Verteilung der Ressource Wasser besser gelingt und Wasser, das durch Nutzung verunreinigt wurde, wieder nutzbar gemacht wird. Eine ganze Reihe an Unternehmen rund um den Globus ist in diesem Bereich tätig. In sie zu investieren, ist also ein Investment in einen ebenso wichtigen wie zukunftsträchtigen Markt. Denn ohne aktives Eingreifen wird sich die Lage verschlimmern. Wo liegt das Problem?

Problem: Es wäre genug Wasser da ... aber oft ist es nicht nutzbar

Knapp 70 Prozent des von Menschen genutzten Wassers gehen laut dem 2008 veröffentlichten Weltagrar-Bericht auf das Konto der Landwirtschaft. Nur in Europa und Nordamerika ist es die Industrie, deren Verbrauch höher ist als der des Agrarsektors. Die private Entnahme, also der unmittelbare Wasserverbrauch des Einzelnen, liegt insgesamt nur bei 12 Prozent. Diese Zahlen sind zwar schon älter, haben sich im Saldo aber kaum bis gar nicht verändert, auch die UNICEF sah die Zahlen im Rahmen des Weltwassertages 2024 in dieser Größenordnung.

Das Problem ist, dass zwar insgesamt auf der Welt genügend Wasser vorhanden wäre, um allen Menschen ebenso wie der Fauna und Flora genug davon zu sichern. Aber es ist entweder am falschen Ort oder wegen Verunreinigungen nicht oder nicht mehr unmittelbar nutzbar.

Lösung: Die Ressource effektiv verwalten und sauberes Wasser zu den Menschen bringen

Um eine Ausweitung dieser Krise zu verhindern und die Probleme idealerweise deutlich und dauerhaft zu reduzieren, braucht es somit u.a. folgende Ansätze:

Effektivere Wassernutzung durch Industrie und Landwirtschaft, Reinigung und Aufbereitung verschmutzten Wassers, Bereitstellung des Wassers dort, wo es benötigt wird.

Eine nicht unbeträchtliche Zahl an Unternehmen weltweit ist in diesem Themenkomplex aktiv. Die wichtigsten unter ihnen sind im S&P Global Water Index zusammengefasst, der zur Hälfte Unternehmen aus dem Bereich Wasser-Infrastruktur und Wasserversorgung einerseits und aus den Bereichen Ausrüstung und technische Lösungen andererseits umfasst.

Die derzeit 63 im Index enthaltenen Unternehmen einzeln zu sondieren und in diese investieren, wäre ein komplexes und zeitraubendes Unterfangen. Deutlich einfacher - und wegen der flexiblen Handelsmöglichkeiten und der niedrigen Gebühren sinnvoller - ist es, in denjenigen ETF zu investieren, der diesen S&P Global Water Index nachbildet:

iShares S&P 500 Global Water UCITS ETF

Vergleichsindex S&P Global Water Index WKN A0MM0S ISIN IE00B1TXK627 Typ Exchange Traded Funds (ETF) Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited Gesamtkostenquote (TER) 0,65 % p.a. ETF-Volumen per 15.11.2024 2,34 Milliarden US-Dollar Auflagedatum des ETF 16.03.2007 Anzahl der Positionen (Stand 15.11.2024) 63 Behandlung der Dividenden ausschüttend (halbjährlich) Replikationsmethode physisch (vollständige Replikation) Basiswährung US-Dollar An deutschen Börsen in Euro handelbar ja

Der iShares Global Water ETF deckt die komplette Bandbreite des Sektors Wasser ab

Um eine Vorstellung davon zu haben, wie breit die Palette an Unternehmen ist, die im Themenbereich Wasser agieren und im Benchmark-Index des ETFs gelistet sind, hier ein paar Beispiele aus dem Kreis der von ihrer Gewichtung her größten Unternehmen im Index:

American Water Works, United Utilities und Severn Trent gehören zu den größten Positionen im Index, alle sind Wasser-Versorgungsunternehmen, ersteres versorgt große Teile des Ostens der USA und Kanada, die beiden anderen sind in England und Wales aktiv.

Auch Xylem und Veralto sind in den Top Ten dabei. Diese beiden Unternehmen entwickeln und produzieren Technologien für die Wasserversorgung und Wasseraufbereitung sowie Messtechniken rund um das Thema Wasser.

Veolia Environment ist ein französischer Dienstleister im Umweltschutzbereich, speziell in den Sektoren Wasser, Energie und Abfälle.

Advanced Drainage Systems ist ein US-Spezialist für Rohre und Tanks im Bereich Wasserversorgung.

Und natürlich darf der weltbekannte Schweizer Sanitärspezialist Geberit nicht fehlen, auch er gehört zu den am höchsten gewichteten Unternehmen im Index ebenso wie im ETF.

Sie sehen: Der S&P Global Water Index deckt die gesamte Bandbreite des Themas ab. Eines Themas, das in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird ... und entsprechend lukrative Renditechancen bietet.

Nicht nur ein Investment in ein Umweltthema, sondern auch in einen lukrativen Wachstumsmarkt

Je schwieriger sich eine weltweit ausreichende Versorgung mit Wasser darstellt, desto mehr innovative Technologie wird benötigt und desto mehr Unternehmen sind mit der nötigen Logistik beschäftigt. Daher ist ein Investment in diesen Themenbereich nicht nur eines, das Sie an einer der wichtigsten Aufgaben der Menschheit teilhaben lässt. Es ist auch eines mit großen Renditechancen.

Denn diese Unternehmen wachsen. Und mit ihnen wachsen auch ihre Gewinne. Denn hier an Lösungen zu arbeiten ist zwar von existenzieller Bedeutung, trotzdem bedeutet das nicht, dass solche Unternehmen keine Gewinne erzielen würden. Das schlägt sich entsprechend in der Performance des S&P Global Water Index nieder, den Sie hier im direkten Vergleich zum MSCI World Index über fünf Jahre sehen, beide Kursverläufe sind, um die Vergleichbarkeit sicher zu stellen, in Euro abgebildet:

Quelle: marketmaker pp4

Der iShares Global Water ETF liegt in der Performance sogar leicht vorne, dieses Investment in ein derart wichtiges Thema kann also problemlos mit dem weltweiten Aktienmarkt mithalten. Und man sollte zudem bedenken:

In den großen, allgemein gehaltenen Indizes finden sich auch Unternehmen aus Branchen, deren Stern mit den Jahren verblassen wird. Das Thema Wasser aber steht gerade erst am Anfang seines Wachstumspotenzials, so dass dieser sparplanfähige iShares Global Water Index-ETF ein Investment ist, das Renditechancen für Jahrzehnte bieten kann.

