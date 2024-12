Der Dax dürfte am Montag wohl nicht unmittelbar an die starke Vorwoche anknüpfen. Ein Rekordhoch des deutschen Leitindex ist zunächst nicht zu erwarten. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,2 Prozent auf 19.587 Punkte.

Am Freitag war der Dax auf den höchsten Stand seit Ende Oktober geklettert, zu einer weiteren Höchstmarke hatten lediglich rund 35 Punkte gefehlt. „Es sieht vieles danach aus, dass er nun in eine Jahresendrally münden könnte", schrieb Analyst Martin Utschneider von Finanzethos mit Blick auf den Dax.

Kursbewegende Nachrichten zu einzelnen Unternehmen sind zum Wochenbeginn Mangelware. Im Fokus steht Volkswagen, wo an diesem Montag in allen deutschen Werken Warnstreiks beginnen. Vorbörslich gab die VW-Aktie auf Tradegate um ein Prozent nach

Gewinne an der Wall Street im verkürzten Handel

Nach der Feiertagspause wegen Thanksgiving haben die US-Leitindizes am Freitag den verkürzten Handel mit Gewinnen beendet. Der Dow Jones übersprang im Laufe des Handels die Marke von 45.000 Punkten und erreichte mit 45.071 Punkten ein neues Rekordhoch. Doch in den Schlussminuten ging ihm die Luft etwas aus.

Auch der S&P 500 erreichte während des Handels mit 6.044 Punkten ein neues Allzeithoch. Der mit Tech-Werten gespickte Nasdaq 100 stieg stärker, aber er für ein neues Rekordhoch reichte es nicht.

Gewinne an Asiens Börsen

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Montag zugelegt. Die Stimmung in Chinas produzierendem Gewerbe hatte sich laut Daten vom Wochenende aufgehellt. Zudem lockert China die Regeln für ausländische Investoren.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.513 + 0,80 Prozent Hang Seng 19.557 + 0,69 Prozent CSI 300 3.947 + 0,79 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Futures 134,90 + 0,01 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,087 +/- 0,00 Prozent 10-jährige USA-Anleihen 4,221 + 0,64 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0524 - 0,55 Prozent USD / JPY 150,57 + 0,61 Prozent EUR / JPY 158,46 + 0,06 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 72,28 USD + 0,44 USD WTI 68,42 USD + 0,42 USD

Termine Unternehmen

07:00 NLD: Prosus, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 10/24

DEU: Berenberg, Berenberg European Conference u.a. mit Adesso, Freenet, Atoss Software, Rheinmetall, United Internet, Dürr u.a.

FRA: Schneider Electric, Investor Day

Termine Konjunktur

00:50 JPN: Investitionen Q3/24

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/24 (1. Veröffentlichung)

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/24

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 10/24

08:30 HUN: Handelsbilanz 9/24 (endgültig)

09:45 ITA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/24

09:50 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/24 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/24 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/24 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 10/24

10:00 ITA: BIP Q3/24 (endgültig)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/24 (2. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 10/24

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 10/24

12:00 PRT: Industrieproduktion 10/24

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/24 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 10/24

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/24

Redaktion onvista/dpa-AFX