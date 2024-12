Trading-Chance: Palladium mit Potenzial

Werbung

Durch die neuen Allzeithochs beim Goldpreis sind die Edelmetalle wieder aus der Versenkung aufgetaucht. Die ganz große Beachtung finden diese spannenden Assets jedoch noch nicht. Das liegt auch daran, dass die anderen Edelmetalle noch weit weg von ihren Allzeithochs rangieren. Speziell Platin und Palladium hinken massiv hinterher. Das liegt unter anderem an der Krise in der Autobranche, die nicht nur in Deutschland die Nachfrage nach diesen Metallen hemmt.

Saisonalität positiv ab Mitte Dezember

Für die Metalle insgesamt bricht ab Mitte Dezember die saisonal typischerweise stärkste Phase an. Bis ins Frühjahr hinein sehen wir sehr regelmäßig stark steigende Notierungen in den Edelmetallen. Das ist unter anderem durch die Nachfrage aus der Industrie auf der Nordhalbkugel begründet. Wer von einer der stärksten Saisonalitäten profitieren möchte, positioniert sich in diesen Tagen entsprechend Long. Palladium ist hierbei der Markt, der am meisten Nachholpotenzial hat.

Fonds haben begonnen zu kaufen

Positiv ist bei Palladium, dass die Fonds, von der größten Netto-Shortposition überhaupt ausgehend, begonnen haben, zu kaufen. Das war lange Zeit nicht der Fall, weshalb des Momentum auch abwärts gerichtet blieb. Nun besteht eine ernsthafte und realistische Chance, dass sich Palladium nachhaltiger gen Norden entwickelt. Rücksetzer, wie zuletzt, bieten dabei erstklassige Kaufgelegenheiten. Mittel- bis langfristig sind wieder Preise jenseits von 2000 US-Dollar realistisch. Hierauf zielen wir auch ab.

Fonds kaufen seit Wochen wieder netto · Quelle: www.barchart.com

Trading-Chance mit einem Open End Turbo auf Palladium

Um von einem bullischen Szenario im Palladium profitieren zu können, haben wir einen Open End Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgesucht. Das Produkt ist mit einem Knockout, sowie einer Basis bei 818,674 US-Dollar ausgestattet. Daraus ergibt sich aktuell ein Hebel von 5,49. Die WKN lautet HD1ZDX. Da Palladium etwas Spielraum benötigt, erscheint ein Stop-Loss bei 0,20 Euro sinnvoll, was bedeutet, dass Einsatz gleich Risiko gilt. Im Markt entspricht dies etwa 835 US-Dollar.

Wichtige Chartmarken

Unterstützungen: 945 und 825 US-Dollar

Widerstände: 1250, 1650 und 2000 US-Dollar

Open End Turbo Long auf Palladium

Basiswert Palladium WKN HD1ZDX ISIN DE000HD1ZDX8 Basispreis 818,674 US-Dollar Knockout-Schwelle 818,674 US-Dollar Typ Turbo Optionsschein Emittent UniCredit Laufzeit open end Hebel 5,49 Stop-Loss Zertifikat 0,20 Euro

