Diese Woche trat wieder die Macht der runden Marken in den Fokus der Investoren. Der Dax erreichte einen neuen Rekord mit 20.000 Punkten. Die Dynamik des Anstiegs in diesem Jahr ist schon erstaunlich. Bis jetzt liegt der Zuwachs schon bei knapp 22 Prozent.

Hier muss jedem Investor klar sein: Wie auch in den USA haben zuletzt wenige Aktien den deutschen Leitindex nach oben gezogen. Vor allem SAP als Indexschwergewicht hat für den Großteil des Zuwachses gesorgt. Trotz des klaren zweistelligen Anstiegs notieren immerhin noch 15 der 40 Indexmitglieder auf Jahressicht im Minus.

Besonders unter die Räder gekommen sind die deutschen Autowerte – allen voran Volkswagen mit einem Kursabsturz von 25 Prozent auf den niedrigsten Stand seit mehr als zehn Jahren. Ebenso heftig ist die Lage bei Bayer mit einem Jahresminus von 40 Prozent.

Aber zurück zur runden Marke von 20.000 Punkten. Hier bietet sich doch der Blick zurück an – auf andere runde Marken. Die 10.000 Punkte erreichte der Dax erstmals Anfang 2015 (siehe Chart unten). Danach ging es nicht einfach ohne große Rückschläge bis zum aktuellen Rekord nur nach oben.

Seit dem 2020er-Tief hat sich der Dax mehr als verdoppelt

Durch den Corona-Crash sackte der Dax letztmals unter die 10.000-Punkte-Marke. Seitdem hat der Leitindex tatsächlich rund 100 Prozent an Wert gewonnen - und das in weniger als fünf Jahren. Viele Anleger, die noch nicht so lange an der Börse aktiv sind, denken nun: Die Börse ist eine Einbahnstraße nach oben. Große Korrekturen gehören der Vergangenheit an und wer in Aktien investiert, der kann eigentlich nur gewinnen.

Dieser Eindruck mag entstehen beim Blick auf die Entwicklung seit dem Corona-Crash. Doch diese Beobachtung hält einer genaueren Beobachtung nicht Stand. Das zeigt der Blick zurück auf den Internet-Boom.

Damals, im Jahr 2000, startete ich an der Börse. Die Euphorie kannte kaum Grenzen – auch in Deutschland. Nur ein Beispiel: Die Deutsche Telekom profitierte von der Phantasie rund um die Zukunft des Internets so stark, dass die Aktie kurzzeitig auf über 100 Euro anstieg. Heute notiert die T-Aktie selbst nach einem jahrelangen stabilen Anstieg nur bei rund 30 Euro.

Ähnlich sah es auch beim Dax aus. Am 10. März 2000 markierte der Dax mit rund 8.100 Punkten ein Rekordhoch. Danach folgte erst der schleichende und dann der rasante Anstieg am Aktienmarkt.

Über mehr als zwei Jahre zog sich der Niedergang hin. Am Ende hatte der Dax rund 70 Prozent und die Highflyer am Neuen Markt gemessen am Nemax sogar rund 90 Prozent an Wert verloren. Anschließend verschwand das deutsche Wachstumssegment komplett und wurde dann als TecDax wieder aufgelegt.

Die Zukunft ist keinesfalls sicher an der Börse

Doch der wichtigste Punkt an diesem Rückblick: Es dauerte 13 Jahre bis der Dax ein neues Rekordhoch erreichte. Wer also im März 2000 auf den Dax gesetzt hatte – und das ging damals schon mit den ersten Index-ETFs – der musste bis 2013 warten, um das Einstiegsniveau wiederzusehen.

Hier wird deutlich: Es geht nicht immer nur nach oben an der Börse. Geduld und ein langfristiger Anlagehorizont haben sich immer wieder ausgezahlt.