Deutschland: Stabil nach starker Vorwoche

Der Dax könnte seinen Rekordlauf am Montag fortsetzen. Indikationen zeigen aber, dass er dafür zu Wochenbeginn neuen Schwung braucht. Der Broker IG taxierte der Leitindex eine Stunde vor dem Auftakt unverändert auf 20.384 Punkte. Für eine Bestmarke müsste er bis auf knapp 20.426 Punkte steigen.

Im Fokus steht in der neuen Woche die Geldpolitik der Notenbanken. Anzeichen für ein Ende der Jahresendrally und Gewinnmitnahmen gibt es mit dem wenig Auftakt bewegten weiterhin nicht. Sieben Gewinntage mit einem Gesamtanstieg um mehr als 1.000 Punkte hat der Leitindex schon aufzuweisen. Mit einem Jahresplus von fast 22 Prozent könnte 2024 das beste Anlegerjahr seit 2019 werden.

1&1 legte im vorbörslichen Handel über drei Prozent zu, Goldman Sachs hat die Aktie zum Kauf empfohlen mit Ziel 15 Euro.

USA: Überwiegend im Plus

Die US-Aktienmärkte haben am Freitag an ihren jüngsten Rekordkurs angeknüpft und sind überwiegend fester ins Wochenende gegangen. Lediglich die Standardwerte an der Wall Street präsentierten sich mehrheitlich nachgebend. Die Technologietitel führten die Gewinner an. Aktuelle US-Arbeitsmarktdaten beflügelten Händlern zufolge die Wetten auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed noch im Dezember. Der Dow Jones Industrial schloss 0,28 Prozent tiefer bei 44.642,52 Punkten.

Auf Wochensicht hat der Leitindex damit 0,6 Prozent verloren. Der marktbreite S&P 500 erreichte am Freitag einen Höchststand und endete 0,25 Prozent höher bei 6.090,27 Zählern. Auch der Nasdaq 100 schaffte eine Bestmarke und stieg letztlich um 0,92 Prozent auf 21.622,25 Punkte. Daraus resultierte für den technologielastigen Auswahlindex ein Wochengewinn von rund 3,3 Prozent.

Asien: Nikkei minimal im Plus, Hang Seng im Minus

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Montag unterschiedlich entwickelt. In Japan konnte der Leitindex Nikkei 225 leicht zulegen. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten und der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gaben dagegen nach.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.160 +0,18 Prozent Hang Seng 19.560 -0,10 Prozent CSI 300 3.967 -0,15 Prozent

Renten

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 136,43 +0,04 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,11 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen 4,13 -0,01 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0539 -0,11 Prozent USD / JPY 150,12 -0,08 Prozent EUR / JPY 158,21 -0,05 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 71,53 USD +0,21 USD WTI 67,62 USD +0,18 USD

Umstufungen von Aktien:

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 300 (260) EUR - 'BUY'

UBS SENKT PORSCHE SE AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 32 (42) EUR

UBS SENKT ZIEL FÜR NIKE AUF 80 (82) USD - 'NEUTRAL'

JEFFERIES SENKT BIOGEN AUF 'HOLD' - ZIEL 180 USD

JEFFERIES HEBT VERTEX AUF 'BUY' - ZIEL 550 USD

Redaktion onvista/dpa-AFX