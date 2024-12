Der Dax wird am Mittwoch kaum verändert erwartet. Vor den heute anstehenden US-Inflationsdaten und der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst weiter zurückhalten. Bereits seit dem Wochenstart ist die Jahresendrally ins Stocken geraten. Das Rekordhoch bei etwas über 20.460 Punkten bleibt jedoch in Reichweite.

Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisiert der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,03 Prozent auf 20.324 Punkte.

An der Wall Street korrigierten die Indizes zuletzt etwas deutlicher von ihren Rekordständen und gaben auch am Dienstag nach. In Asien tat sich am Morgen per saldo wenig. In Seoul ging die Kurserholung nach den angesichts der Staatskrise erreichten Jahrestiefs weiter.

Die Anleger in den USA seien derzeit vorsichtig, denn die Verbraucherpreisdaten an diesem Mittwoch könnten den nächsten Zinsschritt der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche stark mitbestimmen, kommentierte Stephen Innes, Managing Partner beim Vermögensverwalter SPI. Schließlich sei die Inflation mit Blick auf die Wirtschaftstrends entscheidend, da Preiserhöhungen einen direkten Einfluss auf das Ausgabeverhalten hätten, erklärte er. Ein deutlicher Anstieg der Teuerung könnte daher die Fed von einer Zinssenkung abhalten. Erwartet werde dies allerdings nicht.

Moderate Verluste an der Wall Street

Die US-Börsen haben am Dienstag ihre Verluste vom Wochenauftakt ausgeweitet. Die Indizes entfernten sich damit etwas von ihren in der Vorwoche erreichten Bestmarken. Marktteilnehmer wollten sich vor den am Mittwoch anstehenden US-Inflationsdaten nicht mehr vorwagen, hieß es aus dem Handel.

Von den Inflationsdaten erhoffen sich die Anleger neue Signale hinsichtlich der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche. Es wird überwiegend mit einer erneuten Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Für eine Zinssenkung könnte es nach Einschätzung der Commerzbank aber knapp werden, falls die Inflation im November höher als erwartet ausfällt.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Mittwoch zurückgehalten. Investoren warten auf US-Inflationsdaten, die den weiteren Zinskurs der US-Notenbank Fed mitbestimmen werden.

In Südkoreas ging die Kurserholung nach den Jahrestiefs infolge der jüngsten Staatskrise weiter.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.372 + 0,01 Prozent Hang Seng 20.178 - 0,65 Prozent CSI 300 3.986 - 0,22 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Futures 135,92 - 0,07 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,116 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,238 + 0,40 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,05 +/- 0,00 Prozent USD / JPY 151,66 - 0,18 Prozent EUR / JPY 159,65 - 0,18 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 72,70 USD + 0,50 USD WTI 69,10 USD + 0,51 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ALZCHEM AUF 73 (67) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HYPOPORT AUF 260 (300) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT RTL AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 38 (34) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 111,40 (121,80) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 9 (10,90) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR STABILUS AUF 57 (65) EUR - 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY SENKT EVONIK AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 18,60 EUR

- RBC HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 151 (139) EUR - 'OUTPERFORM'

- GOLDMAN SENKT ASHTEAD GROUP AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 6600 (7350) PENCE

- HSBC HEBT RECKITT AUF 'BUY' - ZIEL 5500 PENCE

- JPMORGAN HEBT PUBLICIS AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 140 (109) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RELX AUF 4710 (4550) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UNIVERSAL MUSIC AUF 36 (35) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT AKER SOLUTIONS AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 40 (61) NOK

- JPMORGAN SENKT TECHNIP ENERGIES AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 26 EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR NORDEA AUF 120 (125) SEK - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN SETZT NORDEA AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

- JPMORGAN SETZT UNIVERSAL MUSIC AUF 'ANALYST FOCUS LIST'

- JPMORGAN SETZT VIVENDI AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' (OW, 12,90 EUR)

- RBC HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 126 (114) USD - 'OUTPERFORM'

- RBC HEBT ZIEL FÜR HOLCIM AUF 100 (91) CHF - 'SECTOR PERFORM'

- RBC SENKT CEMEX AUF 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 5 (6) USD

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (detailliert) (9.15 Pk)

07:15 DEU: Talanx, Mitteilung zu Capital Markets Day (Pk 7.30, Call 9.00)

07:30 ESP: Inditex, Q3-Zahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, 2024 Full Year Pre-Close Trading Update

10:00 DEU: Metro, Bilanz-Pk und Capital Markets Update

13:00 USA: Exxon Mobil, Update Strategie (15.30 h Analystencall)

22:00 USA: Adobe, Q4-Zahlen

DEU: Fuchs, SdK Investor Aktien Forum

Termine Konjunktur

00:50 JPN: Erzeugerpreise 11/24

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Verbraucherpreise 11/24

14:30 USA: Realeinkommen 11/24

15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA, Ölbericht (Woche)

Redaktion onvista/dpa-AFX