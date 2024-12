Ich habe bald keine günstige Aktie mehr im Depot!

Lieber Aktiensegler,

eine günstige Aktie im Depot zu haben ist der richtige Ansatz? Darüber kann man durchaus diskutieren. Richtig ist für mich, dass man jedenfalls keine maßlos überteuerten Investitionen in seinen Reihen haben sollte. Mein Learning aus dem Platzen der Corona-Digitalisierungs-Bubble ist, dass eine Bewertung definitiv zu teuer sein kann. Vor allem im Hype.

Aber was ist günstig, was ist teuer? Das entscheidet der Einzelfall. Für viele Investoren ist eine günstige Bewertung jedoch vorhanden, wenn wir ein KGV von beispielsweise 8 sehen. Oder ein Kurs-Buchwert-Verhältnis, das deutlich unter 1 liegt. Auch eine Dividendenrendite von 8 % kann auf ein solches Bewertungsmaß hindeuten.

Jetzt sage ich dir jedoch: Ich habe keine so günstige Aktie mehr im Depot. Und auch das hat einen Grund. Denn eigentlich verdienen alle meine Investments ein Premium. Ansonsten fliegen sie irgendwann auch wieder aus meinem Portfolio.

Keine günstige Aktie im Depot: Eine bewusste Entscheidung

Bei meinen Investitionen setze ich jedenfalls mittlerweile bewusst darauf, dass so manche Aktie einfach teurer ist. Der springende Punkt ist jedoch: Sie sind mir die Qualität wert. Wenn ich mir zum Beispiel Aktien wie Axon Enterprise oder Mercadolibre ansehe, so sind sie niemals wirklich günstig gewesen. Nicht, als ich sie gekauft habe. Nicht in diesem Augenblick, während ich den Artikel schreibe. Meine These ist, dass sie auch kaum eine wirklich preiswerte Bewertung erhalten werden. Zumindest nicht so schnell.

Der Markt honoriert bei solchen Aktien, dass sie eine gute Qualität und ausgezeichnete Wachstumschancen haben. Dadurch sind sie eben nicht günstig, sondern sehen objektiv teuer ist. Aber sie neigen dazu, immer mal wieder zu überraschen und in vollkommen neue Größenverhältnisse hineinzuwachsen. Das hat mir eine solide Rendite eingebracht.

Selbst im Kreise meiner Dividendenaktien setze ich eher auf Aktien, die nicht nach der klassischen Value-Chance aussehen. Bestes Beispiel: Coca-Cola. Die Bewertung ist nicht günstig. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 20 bei einer Dividendenrendite um 3 % wirkt nicht wirklich so, als würde man das Schnäppchen seines Lebens machen. Aber auch Coca-Cola besitzt die Qualität, die ich suche, und die mir langfristig ein solides Wachstum und Dividendenwachstum ermöglicht. Das sind die Treiber, die hier ebenfalls für Wertsteigerungen und eine höhere Dividende sorgen.

Wenn eine Aktie auch nach Jahren noch immer eine günstige Value-Bewertung besitzt, stelle ich mir sogar die Frage: Sollte ich verkaufen? Vielleicht hat sie einfach nicht die Qualität, die ich bei meinem Kauf ursprünglich gesehen habe. Schließlich steigt sie nicht in eine Premium-Bewertung hinein.

Der Blick auf das „Wieso“

Aus all diesen Gründen kann ich daher heute sagen: Ich besitze fast keine günstige Aktie mehr. Zumindest nicht günstig im klassischen Value-Sinne. Als Investor habe ich aufgehört, in Kennzahlen zu denken, und frage häufiger „Wieso“. Wieso ist eine Bewertung so teuer? Oder warum erscheint ein Wertpapier so günstig? In der Regel gibt es genau dafür Gründe.

Sie herauszufinden macht uns erfolgreicher. Und ich prophezeihe dir: Wenn auch du eher nach dem Wieso Ausschau hältst, wirst du dich eher mit auf den ersten Blick teuren Investments beschäftigen. Aber auch verstehen, warum sie so manches Mal ihr Geld wert sind.

Auf Qualität, die ihren Preis wert ist,

Vincent Uhr

Chefredakteur Aktienwelt360

Der Artikel Ich habe bald keine günstige Aktie mehr im Depot! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise, Coca-Cola und MercadoLibre. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Axon Enterprise und MercadoLibre.

